सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर सियासत तेज; SP लीडर नसीमउद्दीन सिद्दीकी BJP पर लगाया गंभीर आरोप

West Bengal News: पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बंपर बहुमत मिलने के बाद हिंदूवादी कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ गया है. चुनाव में जीत मिलने के बाद बंगाल में कई जगहों पर भाजपा समर्थकों ने हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ भी की. इस बीच 6 मई को बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट (PA) चंद्रनाथ की जघन्य हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया. लेकिन इस हत्याकांड को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के नेता नसीमउद्दीन सिद्दीकी ने इस हत्याकांड को BJP की साजिश बताया है और जांच की मांग की है.

वहीं, चुनाव के बाद बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर समाजवादी पार्टी (SP) के नेता नसीमउद्दीन सिद्दीकी ने गुरुवार (7 मई) को शाहजहांपुर में एक बयान दिया. उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह हत्याकांड "भगवा पार्टी की अपने विरोधियों को फंसाने की एक "खुद की बनाई हुई साज़िश" हो सकती है.

नसीमउद्दीन सिद्दीकी ने दावा किया कि BJP का इतिहास रहा है कि वह अपने राजनीतिक विरोधियों पर दोष मढ़ने के लिए इस तरह के हालात खुद ही पैदा करती है. उन्होंने कहा, "यह ज़रूर BJP की कोई साज़िश होगी, क्योंकि यह उनकी पुरानी आदत है। वे कई जगहों पर ऐसा करते हुए पकड़े भी गए हैं. वे पहले खुद पर दोष लेते हैं और फिर दूसरों पर दोष मढ़ देते हैं। इस मामले में वे माहिर हैं." नसीमउद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि सच तो औपचारिक जांच के बाद ही सामने आएगा. उन्होंने कहा, "अब, यह जांच का विषय है; जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि असलियत क्या है."

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गौरतलब है कि बंगाल पुलिस इस हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है और मामले की जांच कर रही है. इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वह बाइक बरामद कर ली है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर हमलावरों ने किया था. इस बाइक को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित मध्यमग्राम पुलिस स्टेशन लाया गया है.