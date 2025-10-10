Advertisement
सारस पालकर सुर्ख़ियों में आए और नेता बने आरिफ ने 'I Love Muhammad' मुहिम को दी हवा; वीडियो वायरल

SP Leader Muhammad Arif on I Love Muhammad: समाजवादी पार्टी के नेता और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मोहम्मद आरिफ ने एक वीडियो जारी करके  I Love Muhammad अभियान का समर्थन किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 10, 2025, 12:47 PM IST

SP Leader Muhammad Arif on I Love Muhammad: उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल ही में I Love Muhammad अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन करने पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई. इस घटना के बाद पुलिस के साथ सरकार के कई विभाग मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को चिंहित करके कार्रवाई कर रहे हैं. वहीं, समाजवादी पार्टी के नेता और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर मोहम्मद आरिफ ने I Love Muhammad के समर्थन में एक वीडियो पोस्ट किया है. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

उत्तर प्रदेश के अमेठी में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता मोहम्मद आरिफ ने I Love Muhammad अभियान का समर्थन किया है. आरिफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में मोहम्मद आरिफ कहते हुए दिख रहे हैं कि  I Love Muhammad हमारी पहचान है, यह हमारी जान है और यह हमारी शान भी है. इस वीडियो के बाद I Love Muhammad अभियान की चर्चा फिर से शुरू हो गया है. हालांकि इससे पहले सोशल मीडिया पर I Love Muhammad अभियान के समर्थन में वीडियो शेयर करने पर कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है. 

बता दें कि मोहम्मद आरिफ को सोशल मीडिया पर सारस पक्षी की वजह से पहचान मिली थी. एक घायल सारस पक्षी और मोहम्मद आरिफ के बीच दोस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. इसके बाद उस सारस पक्षी को आरिफ से अलग कर दिया गया था. इस घटना के बाद खूब राजनीति हुई और समाजवादी पार्टी ने आरिफ का समर्थन किया. इसी घटना के बाद मोहम्मद आरिफ सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के साथ-साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर नेता भी बन गए.

देश भर में I Love Muhammad अभियान के तहत मुस्लिम समाज के लोगों ने खूब प्रदर्शन किया. इस विवाद की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर से हुई थी. यहां ईद-ए-मिलाद-उन-नब्बी के मौके पर कुछ मुस्लिम युवकों ने चौराहे पर I Love Muhammad के पोस्टर लगा दिए. पुलिस द्वारा I Love Muhammad के पोस्टर हटा दिए गए. साथ ही पोस्टर लगाने वाले कई मुस्लिम नौजवानों पर मुकदमा दर्ज किया गया. इस कार्रवाई के खिलाफ देश भर के मुस्लिम समाज ने I Love Muhammad के पोस्टर लेकर विरोध शुरू कर दिया. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

