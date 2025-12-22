न मुचलका भरेंगी, न चुप रहेंगी; सुमैया राणा का ऐलान-पाकिस्तानी मदद पर भी दिया दो-टूक जवाब

Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा को प्रशासन ने उनको उन्हीं के घर में हाउस अरेस्ट कर दिया है. प्रशासन ने इस संबंध में उन्हें 5-5 लाख रुपये के दो निजी मुचलके भरने का नोटिस दिया है. सुमैया राणा का कहना है कि उन्हें यह स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि उन्हें किस कारण से हाउस अरेस्ट किया गया है. उन्होंने यह भी साफ किया है कि वे यह मुचलका नहीं भरेंगी और अपनी बात को पहले की तरह आगे भी रखती रहेंगी.

इस पूरे मामले में एक और पहलू सामने आया है. सुमैया राणा ने बताया कि उनकी मदद करने के लिए पाकिस्तान के कुछ पत्रकार उनसे संपर्क कर रहे हैं. इस संबंध में उनकी बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया है. सुमैया राणा ने कहा कि उनके पास पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट का फोन आया था. उस पत्रकार ने उनसे कहा कि वे उनके हक की आवाज उठाना चाहते हैं. बातचीत के दौरान उस पत्रकार ने जस्टिस काटजू का नाम भी लिया और यह भी कहा कि उन्होंने सुमैया राणा के पिता और मशहूर शायर मुनव्वर राणा का भी इंटरव्यू किया है.

सुमैया राणा के मुताबिक, पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और वहां के कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है. शायद इसी वजह से पाकिस्तानी पत्रकारों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की. हालांकि, सुमैया राणा ने यह भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार को साफ और उचित जवाब दिया. उन्होंने कहा कि यह उनके घर और देश का मामला है. उन्होंने यह भी कहा कि हमारे यहां झगड़ा भी होता है और मोहब्बत भी होती है, लेकिन किसी बाहरी शख्स को हमारे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है.

सुमैया राणा ने यह भी बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके इस रुख का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भी मानते हैं कि इस मामले में बाहरी हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है. अपने ऊपर हुई कार्रवाई को लेकर सुमैया राणा ने कहा कि उन्हें अब तक यह नहीं बताया गया है कि उन्हें किस वजह से हाउस अरेस्ट किया गया है. उन्होंने दो निजी मुचलकों को भरने से भी इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि वे अपनी आवाज को इसी तरह बुलंद करती रहेंगी.

सुमैया राणा ने यह भी बताया कि वह खुद थाने गई थीं और अपनी तहरीर लेकर गई थीं, लेकिन वहां उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया.

