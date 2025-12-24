आई लव कृष्ण कहने की इजाजत, तो आई लव मोहम्मद पर बवाल क्यों, महिला MLA ने विधानसभा में उठाया सवाल?

Ragini Sonkar on I Love Muhammad: रागिनी सोनकर का आई लव मोहम्मद को लेकर बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा कि देश में आई लव कृष्ण कहने की आज़ादी है, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है.
Ragini Sonkar on I Love Muhammad: यूपी विधानसभा में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे होने पर हुई चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने सरकार पर तीखे सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि यह चर्चा केवल औपचारिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह समझना ज़रूरी है कि क्या सरकार असल में वंदे मातरम् के शब्दों और उसकी भावना को समझती है. इसके साथ ही उन्होंने कहा आई लव मुहम्मद बोलने पर बच्चों को जेल में डाला जा रहा है.
रागिनी सोनकर ने कहा कि वंदे मातरम् का अर्थ भारत मां की वंदना है, लेकिन किसी भी मां की वंदना उसके बच्चों को दुख देकर या उन पर अत्याचार करके नहीं की जा सकती. उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदेश में हर रोज़ मां के बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो यह किस तरह की वंदना है.
विधायक ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में लव कृष्ण, आई लव जीसस और आई लव वाहे गुरु कहने की आज़ादी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 'आई लव मोहम्मद' कहने पर बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है. उन्होंने पूछा कि क्या यही वंदे मातरम् की भावना है.
इस बात को कहते हुए सोनकर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें वह कह रही हैं,"आई लव जय श्री कृष्ण कह सकते हैं, हम आई लव वाहे गुरु जी कह सकते हैं, हम आई लव जीसस कह सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर इस देश और प्रदेश के बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है. क्या यह है वंदेमातरम?"
बता दें, हाल ही में बारह वफात के मौके पर कानपुर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक जुलूस निकाला था. इस दौरान आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया. इस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति ज़ाहिर की और पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. इसके बाद देश भर में आई लव मोहम्मद पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो गई. इस दौरान दर्जनों लोगों की गिरफ्तारियां हुईं. गिरफ्तार हुए लोगों में फेमस मुस्लिम स्कॉलर मौलाना तौकीर रड़ा भी शामिल थे.
रागिनी सोनकर ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज प्रदेश का युवा जब रोजगार की मांग करता है तो उस पर डंडे बरसाए जाते हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के दौर में दलितों की मौतों के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, जबकि बाहुबलियों को संरक्षण मिल रहा है.