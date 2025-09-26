दूसरे धर्मों की तरह मुसलमानों ने भी लिखा, 'I Love Muhammad', SP सांसद का बड़ा बयान

I Love Muhammad Row: आई लव मुहम्मद लिखने पर हुई एफआईआर का लगातार विरोध हो रहा है. मुस्लिम समाज इसे अपनी आज़ादी से जोड़कर देख रहा है. अब इस मामले में समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आज़मी का बयान आया है.
I Love Muhammad Row: समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आज़मी ने गुरुवार को ‘I Love Muhammad’ पोस्टर विवाद पर दर्ज की गई FIR की आलोचना की. उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी और ईद जैसे मौकों पर इस तरह के पोस्टर लगाना सामान्य बात है.
मीडिया से बातचीत में आज़मी ने कहा, "यह गलत नहीं है क्योंकि सभी धर्मों के लोग अपने त्योहारों पर ऐसे पोस्टर लगाते हैं. लेकिन, जब मुसलमानों ने किया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई. जब यह एफआईआर हुई तो न सिर्फ मुसलमान बल्कि सभी सेक्युलर लोग भी 'I Love Muhammad' कहने लगे. इसका असर पूरी दुनिया में दिखाई दिया. मुझे लगता है कि ईद के समय ऐसे पोस्टर लगाना सामान्य है और इसके लिए एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी."
उन्होंने आगे कहा कि धर्म चाहे कोई भी हो, लोग अपने त्योहारों में अपने भगवान या धार्मिक नेताओं के पोस्टर लगाते हैं. 'I Love Muhammad' जबरदस्ती नहीं लिखा गया था. जैसे ईसाई, सिख और हिंदू अपने त्योहारों पर पोस्टर लगाते हैं, वैसे ही ईद के मौके पर मुसलमानों ने भी 'I Love Muhammad' लिखे पोस्टर लगाए.
जानकारी के मुताबिक, यह विवाद 4 सितंबर को कानपुर के रावतपुर इलाके में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी (बारावफात) जुलूस के दौरान शुरू हुआ. इस दौरान जुलूस के रास्ते में एक बैनर पर 'I Love Muhammad' लिखा गया, जिस पर हिंदू समूह ने आपत्ति जताई. इसके बाद मामला तूल पकड़ गया और पुलिस ने FIR दर्ज की.
इसके बाद से ही देश भर के मुसलमानों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था. अलग-अलग मुस्लिम तंज़ीमों ने हाथों में पोस्टर लेकर मुज़ाहिरा किया था. इसके साथ ही अपोज़ीशन ने भी पुलिस के इस एक्शन की मज़म्मत की थी मुस्लिम समाज लगातार इस एक्शन के विरोध में है और इस एफआईआर को गलत ठहरा रहा है.