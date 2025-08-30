SP सांसद अफजाल अंसारी ने की भागवत की तारीफ; PM मोदी और योगी की ली चुटकी!

Ghazipur News Today: पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर जिले में बिजली व्यवस्था को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद समाजावादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए. कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अफजाल अंसारी ने राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत की जमकर तारीफ की.

सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि मोहन भागवत ने बिल्कुल सही कहा है कि देश को जरूरत है एकता और भाईचारे की, नफरत का कारोबार बंद होना चाहिए. उन्होंने कहा कि हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरएसएस से बड़ा संगठन दुनिया में कोई नहीं है और अगर उसका प्रमुख यह कह रहा है कि हर मंदिर और हर मजार में शिवलिंग तलाश करना देश को कमजोर करेगा, तो इस बात पर सभी धर्मगुरुओं को गौर करना चाहिए.

गाजीपुर सांसद ने साफ कहा, “मैं उनकी बातों का स्वागत करता हूं और दूसरों को भी उनके सकारात्मक संदेश का स्वागत करना चाहिए.” अफजाल अंसारी ने आगे कहा कि इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि भारत में बहुत पहले से है और मोहन भागवत ने यह सच्चाई भी साफ कर दी है. अपने इस संबोधन के दौरान केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला.

पीएम मोदी और यूपी सीएम पर कसा तंज

मंच से अपने संबोधन में सपा सांसद अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, “मालिक जो दिल्ली में बैठे हैं उनका कोई परिवार नहीं है और जो उत्तर प्रदेश में बैठे हैं उनका भी कोई परिवार नहीं है.” इस बीच बगल में बैठे गाजीपुर सदर विधायक जय किशन साहू ने टिप्पणी की “वो कोशिश में लगे हुए हैं.”

इस पर अफजाल अंसारी ने चुटकी लेते हुए कहा, “मैं लाइसेंसी परिवार की बात कर रहा हूं, गैर लाइसेंसी की नहीं. यह उनका दुर्भाग्य है कि ऊपर वाले ने उन्हें औलाद नहीं दी है.”

' इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव होंगे सीएम '

फिलहाल गाज़ीपुर में सांसद की यह बयानबाज़ी अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है. वहीं बिहार की राजनीति पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की ओर बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ही होंगे और इसमें कोई विवाद नहीं है.