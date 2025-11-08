बिहार में किसकी बनेगी सरकार? मुस्लिम महिला सांसद का ऐलान, सियासत में मचा हलचल

Iqra Hasan on Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को संपन्न हुआ और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. पहले चरण में 121 सीटों पर 60 फीसद से ज़्याद वोटिंग हुई है. यह तीसरी बार है जब बिहार में 60 फीसद से ज्यादा मतदान हुआ है. पहले फेज के मतदान के साथ ही तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और सम्राट चौधरी समेत 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो गई है. 60 फीसद से ज़्यादा मतदान होने से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही उत्साहित हैं. दोनों ने दावा किया है कि उनकी सरकार बनेगी. इस बीच मुस्लिम महिला सपा सांसद इकरा हसन ने बड़ा बयान दिया है.

इकरा हसन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज दावा किया है कि जनता बदलाव करने के पक्ष में है और हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी. सपा सांसद ने कहा कि विकास करने के लिए बिहार की जनता ने लगातार एनडीए को बिहार की सत्ता दी, लेकिन जनता को हर बार धोखा मिला है. जनता इस बार किसी भी तरह के धोखे में नहीं आएगी और एक ऐसी सरकार का चुनाव करेगी जो प्रदेश में उनके बच्चों को रोजगार सुनिश्चित करे.

सत्ता पक्ष पर इकरा हसन का हमला

सपा सांसद ने एनडीए सरकार के 20 साल के शासन को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार अपने संकल्प पत्र में रोजगार की बात करती है, लेकिन 20 साल में उन्होंने कितना रोजगार दिया? सच्चाई यह है कि आज भी रोजगार ही बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा है. अगर एनडीए सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया होता तो पलायन कर युवाओं को दूसरे प्रदेश में नौकरी करने के लिए नहीं जाना पड़ता.

बीजेपी पर साधा निशाना

उन्होंने कहा कि आज भी लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है. अपना घर छोड़ दूसरे प्रदेशों की ओर जाना पड़ रहा है. चुनाव में यह मुद्दा विपक्ष की ओर से जोर-शोर से उठाया जा रहा है. एनडीए ने बिहार को पीछे ले जाने का काम किया है, लेकिन महागठबंधन की मजबूत सरकार बिहार को आगे ले जाने का कार्य करेगी. भाजपा के नेताओं को निशाने पर लेते हुए सपा सांसद ने कहा कि भाजपा हर चुनाव में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है. बिहार में महागठबंधन की सरकार में सर्व समाज को सम्मान दिलाया जाएगा. हमें उम्मीद है कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे.