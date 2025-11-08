Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2993767
Zee SalaamIndian Muslim

बिहार में किसकी बनेगी सरकार? मुस्लिम महिला सांसद का ऐलान, सियासत में मचा हलचल

Iqra Hasan on Bihar Election: देश की नजर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर है. पहले चरण के मतदान में 60 फीसद से ज्यादा मतदान हुआ. इससे उत्साहित सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही अपनी-अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. इस बीच, एक मुस्लिम महिला सांसद ने एक अहम बयान दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Nov 08, 2025, 03:18 PM IST

Trending Photos

बिहार में किसकी बनेगी सरकार? मुस्लिम महिला सांसद का ऐलान, सियासत में मचा हलचल

Iqra Hasan on Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को संपन्न हुआ और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. पहले चरण में 121 सीटों पर 60 फीसद से ज़्याद वोटिंग हुई है. यह तीसरी बार है जब बिहार में 60 फीसद से ज्यादा मतदान हुआ है. पहले फेज के मतदान के साथ ही तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और सम्राट चौधरी समेत 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो गई है. 60 फीसद से ज़्यादा मतदान होने से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही उत्साहित हैं. दोनों ने दावा किया है कि उनकी सरकार बनेगी. इस बीच मुस्लिम महिला सपा सांसद इकरा हसन ने बड़ा बयान दिया है.

इकरा हसन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज दावा किया है कि जनता बदलाव करने के पक्ष में है और हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी. सपा सांसद ने कहा कि विकास करने के लिए बिहार की जनता ने लगातार एनडीए को बिहार की सत्ता दी, लेकिन जनता को हर बार धोखा मिला है. जनता इस बार किसी भी तरह के धोखे में नहीं आएगी और एक ऐसी सरकार का चुनाव करेगी जो प्रदेश में उनके बच्चों को रोजगार सुनिश्चित करे.

सत्ता पक्ष पर इकरा हसन का हमला
सपा सांसद ने एनडीए सरकार के 20 साल के शासन को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार अपने संकल्प पत्र में रोजगार की बात करती है, लेकिन 20 साल में उन्होंने कितना रोजगार दिया? सच्चाई यह है कि आज भी रोजगार ही बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा है. अगर एनडीए सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया होता तो पलायन कर युवाओं को दूसरे प्रदेश में नौकरी करने के लिए नहीं जाना पड़ता.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी पर साधा निशाना
उन्होंने कहा कि आज भी लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है. अपना घर छोड़ दूसरे प्रदेशों की ओर जाना पड़ रहा है. चुनाव में यह मुद्दा विपक्ष की ओर से जोर-शोर से उठाया जा रहा है. एनडीए ने बिहार को पीछे ले जाने का काम किया है, लेकिन महागठबंधन की मजबूत सरकार बिहार को आगे ले जाने का कार्य करेगी. भाजपा के नेताओं को निशाने पर लेते हुए सपा सांसद ने कहा कि भाजपा हर चुनाव में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है. बिहार में महागठबंधन की सरकार में सर्व समाज को सम्मान दिलाया जाएगा. हमें उम्मीद है कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Iqra Hasan on Bihar ElectionSP MP iqra hasanBihar Election 2025

Trending news

Iqra Hasan on Bihar Election
बिहार में किसकी बनेगी सरकार? मुस्लिम महिला सांसद का ऐलान, सियासत में मचा हलचल
Hamas
Hamas की आखिरी सुरंग को भी करो तबाह, Israel के रक्षा मंत्री के सेना को सख्त आदेश
mp news
MP News: शादी करने से किया मना, तो जेठ ने घर में घुसकर फेंका तेजाब
Amritsar
हिंदू बाप ने करवाई बेटे की खतना; बेंगलुरु भेजकर धर्मांतरण कराने का आरोप
Waqf Registration
Waqf रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़े 1 साल का वक्त, मौलाना सैफ अब्बास की सरकार से बड़ी गुहार
Raebareli
Raebareli:दबोचा गया पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ पोस्ट करने वाला शख्स;2 और को किया अरेस्ट
Netanyahu
इस मुस्लिम देश ने नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, लगा गंभीर आरोप
azam khan
आजम खान एक और मामले में बा-इज्ज़त बरी; खुश होकर बोले, "मैं जज के लिए दुआ करूँगा"
muslim news
Muslims से रिश्ते बेहतर करना चाहती है BJP! Kerala में चलाएगी खास कैंपेन
Israel
कौन कर रहा था Israel के राजदूत को मारने की साज़िश? खुफिया एजेंसियों ने किया नाकाम