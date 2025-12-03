"जुल्म के खिलाफ जिहाद का खुला ऐलान", UMEED Portal पर मुस्लिम सांसद ने काटा बवाल!

Mohibullah Nadvi on Jihad: देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद वक्फ प्रॉपर्टी को UMEED पोर्टल पर अपलोड करने की डेडलाइन 5 दिसंबर तय की गई थी. लेकिन, पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है और बार-बार क्रैश हो रहा है. इस वजह से देश भर के कई राज्यों में 30 परसेंट वक्फ प्रॉपर्टी भी रजिस्टर नहीं हुई हैं. इस बीच, मुस्लिम सांसदों और मुस्लिम संगठनों ने UMEED पोर्टल की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने डेडलाइन नहीं बढ़ाई. इसके बाद, मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें वहां से भी कोई राहत नहीं मिली. इससे देश में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है.

इसी कड़ी में आज ( 3 दिसंबर ) पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान समाजवादी पार्टी के MP मोहिबुल्लाह नदवी ने जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी के "जिहाद" वाले बयान का सपोर्ट किया और उम्मीद पोर्टल की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की. इस बयान के बवाल हो गया है. वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान नदवी ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) को लेकर सरकार की "नीयत और पॉलिसी" पर पहले ही सवाल उठा चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ प्रॉपर्टी के मामलों में ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है.

वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर क्या कहा?

वक्फ प्रॉपर्टी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए UMEED पोर्टल का जिक्र करते हुए नदवी ने कहा कि छह महीने की डेडलाइन के बावजूद, अभी तक सिर्फ करीब 30 परसेंट वक्फ प्रॉपर्टी, मदरसे, मस्जिद और कब्रिस्तान ही रजिस्टर हुए हैं. उन्होंने इल्जाम लगाया कि सर्वर में टेक्निकल गड़बड़ियों और डेडलाइन मिस होने की वजह से लगभग 70 परसेंट प्रॉपर्टीज़ अनरजिस्टर्ड हैं. इसके बाद नदवी ने संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे धार्मिक आज़ादी से जुड़े इन नियमों को कमज़ोर किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

मदनी के बयान का किया समर्थन

उन्होंने सवाल किया कि क्या देश में मुसलमानों की ज़िंदगी जानबूझकर मुश्किल बनाई जा रही है. साथ ही उन्होंने मौलाना मदनी के बयान का सपोर्ट करते हुए कहा कि उन्होंने शायद ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ "नई लड़ाई" और "जिहाद" की बात कही थी. नदवी ने आगे कहा, "मुसलमानों पर कब तक ऐसे ज़ुल्म होता रहेगा? ज़ुल्म की भी एक हद होती है." इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने नदवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लोकसभा सासंद से एक्शन की मांग कर रहे हैं.