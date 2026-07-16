/आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में उतरे एसटी हसन, सीएम योगी से मांगी मदद

राज्य चुनें
Uttar Pradesh News Today: समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले जौहर यूनिवर्सिटी के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है. रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में बने ज्यादातर इमारतों को बिना इंतजामिया के मंजूरी के बने होने का इल्जाम लगाते हुए उन्हें हटाने का फरमान सुना दिया. अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को 15 दिन की मोहलत दी है.
इस बीच बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासी हलकों में भी बहस तेज हो गई है. मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन ने इस कार्रवाई पर एतराज जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल से दखल देने की अपील की है.
रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक, जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में कुल 40 इमारतें बने हुए हैं. जांच में पाया गया कि इनमें से सिर्फ दो इमारत ही इंतजामिया के मंजूरशुदा मैप की बुनियाद पर बनाए गए हैं, जबकि बाकी 38 इमारतों का निर्माण बिना मंजूरी के बनाया गया है. इसी बुनियाद पर अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी की इमारतों को गैर-कानूनी करार देते हुए गिराने का हुक्म दिया है.
रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी को 15 दिन का नोटिस भी दिया है. नोटिस में कहा गया है कि तय मियाद के भीतर यूनिवर्सिटी इंतजामिया खुद ही इन निर्माणों को हटा दे. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अथॉरिटी अपनी तरफ से बुलडोजर कार्रवाई करेगा.
इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि आजम खान ने बड़ी मुश्किलों के बाद जौहर यूनिवर्सिटी की तामीर की थी. एसटी हसन के मुताबिक, किसी भी तालीमी इदारे में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि यहां हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं.
एसटी हसन ने कहा कि इंसान हमेशा दुनिया में नहीं रहता. उनकी अपनी जिंदगी भी पांच या दस साल की हो सकती है, लेकिन तालीमी इदारे लंबे वक्त तक समाज की खिदमत करते हैं. उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी भी ऐसा ही एक मरकज है, जहां हर तबके के बच्चे पढ़ते हैं. इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल से गुजारिश की कि इस मामले में दखल दें और ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे यह इदारा महफूज रहे और बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रह सके.
समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता से जब यह पूछा गया कि आजम खान पर इक्तिदार में रहते हुए नियमों के दुरुपयोग के इल्जाम भी लगते रहे हैं, तो एसटी हसन ने कहा कि वह मानते हैं कि कुछ कमियां रही होंगी. हालांकि, उनका कहना था कि ऐसी सूरत में भी कोई दूसरा रास्ता निकाला जाना चाहिए, ताकि तालीम का यह मरकज कायम रहे और बच्चों का मुस्तकबिल मुतास्सिर न हो.
गौरतलब है कि जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर सदर तहसील के गांव सिंगनखेड़ा में मौजूद है. साल 2024 से यह इलाका रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आ गया. इसके बाद अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में बने इमारतों के इंतजामिया से मंजूरशुदा मैप समेत दीगर जरुरी दस्तावेज मांगे थे. अथॉरिटी का कहना है कि इसके जवाब में उन्हें इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला.