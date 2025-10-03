Mohan Bhagwat के एकदम उलट चलते हैं RSS वर्कर्स, SP सांसद जिया का जोरदार हमला

Ziaur Rahman Barq on RSS: उत्तर प्रदेश की संभल सीट से सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क का आरएसएस को लेकर बड़ा बयान आया है. उन्होंने संगठन से 100 साल पूरे होने पर कहा है कि आरएसएस की कथनी और करनी में काफी फर्क है. उन्होंने कहा कि संगठन के लोग अपने ही चीफ की बात नहीं मान रहे हैं.

ज़ियाउर्रहमान बर्क ने क्या कहा?

बर्क ने कहा कि आरएसएस चीफ कहते हैं कि हर धार्मिक स्थल के नीचे मंदिर खोजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि उनके ही संगठन से जुड़े लोग बार-बार ऐसे मुद्दे खड़े कर रहे हैं. एसपी सांसद ने आरोप लगाया कि कुछ लोग धर्म के नाम पर नफ़रत फैलाकर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग देश को बांटना चाहते हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए. आरएसएस के लोग दोहरी बातें कर रहे हैं. नेता कुछ कहते हैं और उनके ही साथी कुछ और कर रहे हैं. इससे या तो अनुशासनहीनता साबित होती है या फिर संगठन की कथनी और करनी में फर्क.

आरएसएस एक सगंठन और बीजेपी उसकी शाखा

बर्क ने आगे कहा कि अगर आरएसएस एक संगठन है और बीजेपी उसकी शाखा है, तो उन्हें देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए. ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखें कि उन्होंने राष्ट्रहित में काम किया, न कि देश को बांटने के लिए.

दशहरा पर बोलते हुए ज़ियाउर रहमान बरक ने कहा कि हम हर साल दशहरे पर रावण को जलाते हैं. लेकिन असली ज़रूरत है दिल में बसे रावण को जलाने की. कुछ लोगों की मानसिकता ही अलग है. अगर वे सही रास्ते पर चलें, सच्चे देशभक्त बनें और समाज व धर्म के प्रति वफादार हों, तो हम सब धर्मों का सम्मान करेंगे.

बर्क ने कहा कि सच्ची देशभक्ति वही है जब इंसान सभी धर्मों के लिए काम करे. गलत सोच वाले लोगों को सही रास्ते पर आना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारा धर्म सिखाता है कि अगर हमारा पड़ोसी, चाहे किसी भी धर्म का हो, भूखा सोता है और हम आराम से सोते हैं, तो हम सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते.