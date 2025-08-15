स्वतंत्रता दिवस: बुलडोजर एक्शन पर गरजे सपा सांसद; कहा- 'योगी सरकार कानून को ताक पर...'
स्वतंत्रता दिवस: बुलडोजर एक्शन पर गरजे सपा सांसद; कहा- 'योगी सरकार कानून को ताक पर...'

Zia Ur Rehman Barq on Bulldozer Action: आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी सांसद ज़िया उर रहमान बर्क एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संभल के आचार्य मुक्तेश हकीम सरस्वती इंटर कॉलेज पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 15, 2025, 03:55 PM IST

सपा सांसद ज़िया उर रहमान बर्क (फाइल फोटो)
Sambhal News Today: उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जोरशोर से 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया. जश्ने आजादी के एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के सांसद ज़िया उर रहमान बर्क ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाली सरकार पर करारा हमला बोला. ज़िया उर रहमान बर्क ने योगी सरकार पर नागरिक अधिकारों को रौंदने का आरोप लगाया.  

दरअसल, संभल के आचार्य मुक्तेश हकीम सरस्वती इंटर कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने झंडा फहराने के बाद सरकार के खिलाफ कड़ा बयान दिया. उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर सत्ताधारी योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सिर्फ मकानों और दुकानों पर नहीं चल रहा, बल्कि यह जनता के संवैधानिक अधिकारों को रौंदने की कार्रवाई है.

समाजवादी पार्टी सांसद ज़िया उर रहमान बर्क ने आरोप लगाया कि "योगी सरकार के जरिये कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर कार्यवाही की जा रही है." उन्होंने आगे कहा, "कोर्ट के आदेशों को सरकार नजरअंदाज कर रही है और पुलिस, प्रशासन को खुद ही सजा देने का हक मिल गया है, जो संविधान और न्याय व्यवस्था के खिलाफ है."

सांसद ज़िया उर रहमान बर्क ने आगे कहा कि, "इस देश की आज़ादी के लिए सभी कौमों और धर्म के लोगों ने कुर्बानी दी है. यह देश किसी एक विचारधारा का नहीं, बल्कि सभी का है." उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में एक ही ताकत हावी है, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका को दरकिनार कर मनमानी कर रही है.

बर्क ने कहा कि वे हमेशा लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे. उन्होंने कहा, "हमारे अधिकार सुरक्षित रहें, यही सच्ची आजादी है और इसके लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी." उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिस और प्रशासन का काम कार्रवाई करना नहीं, बल्कि कानून का पालन कराना है. सजा देना केवल न्यायपालिका का काम है, लेकिन मौजूदा सरकार इसे खुद ही हथियाने पर तुली हुई है.

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समाजावादी पार्टी सांसद ज़िया उर रहमान बर्क ने योगी सरकार पर तल्ख टिप्पणी की. उन्होंने कहा, "पुलिस या प्रशासन को सजा देने का अधिकार नहीं है, यह काम सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका का है. पुलिस या प्रशासन का सिर्फ कानून का क्रियान्वयन करना है." बर्क ने कहा कि हालांकि, अब आलम यह है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका को नजरअंदाज कर सिर्फ एक ताकत प्रदेश में काम कर रही है. 

ये भी पढ़ें: बाप पाकिस्तान फौज का अफसर फिर भी अपना देश छोड़कर भारत में बस गया ये सिंगर

 

