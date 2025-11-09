Advertisement
Zee Salaam

मेरा मज़हब नहीं देता वंदे मातरम गाने की इजाजत, सपा MP Ziur Rahman Barq का बड़ा बयान

Vande Matram Controversy: वंदे मातरम को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद ज़िया उर रहमान बर्क का बयान आया है. उन्होंने कहा कि मेरा मज़हब ये तराना गाने की इजाजत नहीं देता है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 09, 2025, 11:18 AM IST

Vande Matram Controversy: उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी सांसद का वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान आया है. उनका कहना है कि वह वंदे मातरम नहींं गाते हैं, क्योंकि यह उनके मज़हब और आस्था के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि इस्लाम एक खुदा की इबादत की इजाजत देता है, इसलिए वह दूसरे प्रतीकों को सजदा नहींं कर सकते हैं.

वंदे मातरम पर समाजवादी पार्टी सांसद का बड़ा बयान

सांसद बर्क का कहना है कि वंदे मातरम के विरोध की यह सोच उनकी खुदकी नहींं है, बल्कि उनके परिवार का हमेशा से यह रुख रहा है. उन्होंने बताया कि उनके दादा भी हमेशा से इस गीत का विरोध करते आए थे. बसपा सरकार के दौरान विधानसभा में वंदे मातरम बजा था, उस दौरान उनके दादा शफीकुर्रहमान बर्क विधानसभा से वॉकआउट कर गए थे. उनकी इस हरत के बाद काफी लोगों ने उनकी आलोचना भी की थी.

राष्ट्रगान का करते हैं सम्मान

मीडिया से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी सांसद ने कहा कि वह भारत के राष्ट्रगान का पूरी तरह से सम्मान करते हैं. लेकिन वंदे मातरम के साथ ऐसा नहींं है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत गाना जरूरी नहीं हैं.

सुप्रीम कोर्ट के केस का दिया हवाला

उन्होंने केरल के एक केस का हवाला भी दिया. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी शख्स को राष्ट्रगीत गाने के लिए मजबूर नहींं किया जा सकता है और देशभक्ति का पैमाना राष्ट्रगीत गाना नहींं है.

मैं इस मिट्टी से करता हूं प्यार

समाजवादी पार्टी सांसद ने कहा कि मैं इस मिट्टी से मुहब्बत करता हूं और मैं इसके लिए वफादार हूं. लेकिन, मैं उसकी इबादत नहींं कर सकता. ज़िया ने कहा कि उनका ये फैसला न तो उनकी देशभक्ति को कम करता है और न ही संविधान की भावना के खिलाफ है. बता दें, सरकार ने सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाने के आदेश दिए थे. इसको लेकर ही लगातार विरोध जारी है.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

ziaur rahman barqmuslim newsVande Matram

