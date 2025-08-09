मुसलमान पब्लिकली नहीं मना पाएंगे अपना फेस्टिवल, Spain में प्रस्ताव हुआ पास
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2873348
Zee SalaamIndian Muslim

मुसलमान पब्लिकली नहीं मना पाएंगे अपना फेस्टिवल, Spain में प्रस्ताव हुआ पास

Spain: दक्षिण-पूर्वी स्पेन के जुमिला नाम के एक शहर में मुसलमानों के खिलाफ भारी नफरत देखने को मिली. दरअसल, यहां एक प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें साफ है कि मुसलमान पब्लिकली अपना त्यौहार नहीं मना पाएंगे.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 09, 2025, 08:51 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Spain: दक्षिण-पूर्वी स्पेन के जुमिला नामक शहर में एक नया विवाद सामने आया है. स्थानीय प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय को ईद-उल-फित्र और ईद-उल-अज़हा जैसे मज़हबी त्योहारों को सार्वजनिक सुविधाओं-जैसे कि सिविक सेंटर और जिम में मनाने से रोक लगा दी है. यह फैसला स्पेन में ऐसा पहला कदम है. 

गक्षिणपंथी पार्टी का फैसला

यह प्रस्ताव दक्षिणपंथी पीपुल्स पार्टी के जरिए लाया गया था और इसे अतिदक्षिणपंथी वोक्स (Vox) पार्टी की चुप्पी और वामपंथी दलों के विरोध के बावजूद पारित कर दिया गया.

प्रस्ताव में कहा गया है,"नगरपालिका खेल सुविधाओं का इस्तेमाल किसी भी ऐसी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक गतिविधि के लिए नहीं किया जा सकता जो हमारी पहचान से मेल नहीं खाती, जब तक कि वह खुद स्थानीय प्रशासन द्वारा आयोजित न की गई हो."

वेक्श पार्टी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

वोक्स पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा,"वोक्स की बदौलत, इस्लामिक त्योहारों को सार्वजनिक स्थलों पर मनाने पर रोक लगाने वाला पहला प्रस्ताव पास हुआ है. स्पेन ईसाइयों की भूमि है और हमेशा रहेगी."

इस फैसले की मुस्लिम संगठनों ने कड़ी आलोचना की है. स्पेन में इस्लामिक संगठनों के महासंघ के अध्यक्ष मुनिर बेंजलून ने इसे इस्लामोफोबिक और भेदभावपूर्ण बताया. उन्होंने कहा,"यह फैसला सिर्फ इस्लाम को निशाना बना रहा है, बाकी धर्मों को नहीं. मैं पिछले 30 सालों में पहली बार स्पेन में डर महसूस कर रहा हूं."

जुमिला की आबादी लगभग 27,000 है, जिसमें से करीब 7.5% लोग मुस्लिम देशों से आए हैं. यह फैसला अब कानूनी चुनौती का सामना कर सकता है, क्योंकि यह स्पेन के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है, जिसमें लिखा है:"व्यक्ति और समुदायों की विचारधारा, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है, जब तक कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई कानूनी प्रतिबंध न हो."

क्षेत्रीय समाजवादी नेता फ्रांसिस्को लुकास ने X पर लिखा,,"पीपुल्स पार्टी संविधान का उल्लंघन कर रही है और केवल सत्ता के लिए सामाजिक एकता को खतरे में डाल रही है." पूर्व समाजवादी मेयर जुआना गार्डियोला ने सवाल उठाया,"वे किस पहचान की बात कर रहे हैं? और यहां की सदियों पुरानी मुस्लिम विरासत का क्या?"

इतिहास में जुमिला पहले रोमन साम्राज्य और फिर विसिगोथिक साम्राज्य का हिस्सा था. 8वीं सदी में अरबों के कब्ज़े के बाद यह 'युमिल्ला' नाम से जाना गया और कई सदियों तक मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहा. 13वीं सदी में क्रिश्चियन राजा अल्फोंसो X ने इस पर हमला किया और एक समझौते के तहत वहां शासन किया, लेकिन अल्फोंसो की मृत्यु के बाद क्रिश्चियन सेनाओं ने फिर हमला कर मुस्लिम शासन समाप्त कर दिया.

TAGS

SpainSpain Newsmuslim newsToday News

Trending news

Spain
मुसलमान पब्लिकली नहीं मना पाएंगे अपना फेस्टिवल, Spain में प्रस्ताव हुआ पास
Israel Gaza War
जर्मनी के इस फैसले से बौखलाया इजरायल, नेतन्याहू ने पार की बेशर्मी की हदें
gaza
Gaza जैसा बदहाल हो रहा है ये मुस्लिम देश, बीमारी और जंग से बुरे हालात
Amroha
Amroha के अजमल को 7 दिन की रिमांड, पाकिस्तानियों के साथ मिलकर कर रहा था ये काम
gaza
Gaza News: नेतन्याहू का गाजा हथियाने का प्लान, खिलाफ खड़े हुए ये देश
jammu kashmir news
कश्मीर में मिला हजारों किलों सड़ा मांस; जुमा में मीरवाइज की खरी-खरी से से मचा हड़कंप
Awami League Black Day
आवामी लीग ने 8 अगस्त को 'काला दिवस' बताया, यूनुस सरकार पर लगाया तख्तापलट का आरोप
Narkatiaganj Assembly Election 2025
Bihar: नरकटियागंज में फिर से बनेगा इतिहास, मुस्लिम वोटर कर सकते हैं बड़ा उलटफेर
Pakistan News
बलूचिस्तान में 33 आतंकी ढेर; पाकिस्तान सेना ने फिर भारत पर फोड़ा ठीकरा
madhya pradesh news
भोपाल से जब मिटाए जा रहे नवाबों के निशां; सैफ अली खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
;