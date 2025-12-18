Ratlam: दिव्यांग मुस्लिम नौजवान ने देश की बढ़ाई शान; बिना हाथों के हासिल किए 3 गोल्ड

Abdul Qadir Swimmer: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के दिव्यांग तैराक अब्दुल कादिर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि मजबूत इरादों के सामने शारीरिक सीमाएं भी हार मान लेती हैं. दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स में अब्दुल कादिर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं और भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है.

अब्दुल कादिर प्रदेश का गौरव

इस ऐतिहासिक जीत के बाद जब अब्दुल कादिर रतलाम लौटे तो कैबिनेट मंत्री चेतन काश्यप ने उनका इस्तकबाल किया और सम्मानित किया. इस मौके पर उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें कादिल को जिले और प्रदेश का गौरव बताया गया. अब्दुल की जीत के बाद सोशव मीडिया पर उनकी काफी सराहना हो रही है. इसके साथ ही उनके घर पर भी बधाई देने वाले लोगों का ता-ता लगा हुआ है.

दर्दनाक हादसे में खोए हाथ

अब्दुल कादिर की यह सफलता किसी एक प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है. यह उनके लिए इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है. महज छह साल की उम्र में एक दर्दनाक हादसे में उन्होंने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे, लेकिन इस हादसे ने उनके हौसले को तोड़ने के बजाय और मजबूत कर दिया. उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया.

पैरों की मदद से दिए एग्जाम

तैराकी में इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाने के साथ-साथ अब्दुल कादिर ने अपने पैरों की मदद से लिखकर स्कूली शिक्षा पूरी की, जो अपने आप में एक प्रेरणादायक उदाहरण है. यह उनकी जिद और सीखने की इच्छा को दर्शाता है.

शुरू से तैराकी प्रतियोगिताओं में लेते थे हिस्सा

उनके स्थानीय स्विमिंग कोच बताते हैं कि शुरुआती दिनों में ही अब्दुल स्कूल स्तर की तैराकी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे थे. बिना हाथों के भी वह सामान्य बच्चों को पीछे छोड़ देते थे. कई बार अन्य अभिभावकों ने इस पर आपत्ति भी जताई, लेकिन अब्दुल का लगातार बेहतर प्रदर्शन हर सवाल का जवाब बन गया. आज पैरा गेम्स में लगातार पदक जीतते हुए अब्दुल कादिर न केवल रतलाम बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं.