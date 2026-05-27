Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3230140
Zee SalaamIndian Muslim10 साल बाद मिटा मौलाना के माथे से आतंकवाद का कलंक; कोर्ट ने किया बाइज्जत बरी

10 साल बाद मिटा मौलाना के माथे से आतंकवाद का कलंक; कोर्ट ने किया बाइज्जत बरी

Maulana Abdul Rehman released: करीब 10 साल जेल में रहने के बाद मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल रहमान को स्पेशल सेशंस कोर्ट ने आतंकवाद के मामले में बरी कर दिया. उन पर अल-कायदा से संबंध रखने के आरोप थे. जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कानूनी लड़ाई लड़ी. अरशद मदनी ने फैसले को बेगुनाहों के लिए बड़ी राहत बताया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 27, 2026, 11:29 AM IST

Trending Photos

पुरानी तस्वीर
पुरानी तस्वीर

Maulana Abdul Rehman released: मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल रहमान आतंकवाद के इल्जाम से मुक्त हो गए हैं. लगभग 10 साल जेल में बिताने और कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद स्पेशल सेशंस कोर्ट ने बरी कर दिया है. आतंकवादी संगठन अल-कायदा से कथित संबंधों के आरोप में दिल्ली, जमशेदपुर और कटक में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. 

स्पेशल सेशंस कोर्ट ने मौलाना अब्दुल रहमान को बरी कर दिया. इस फैसले पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस फैसले से एक बार फिर साबित हो गया कि बिना किसी सबूत के आतंकवाद के आरोप में मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार करके उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है. उन्होंने मीडिया पर भी सवाल खड़े किए और कोर्ट के फैसले से पहले पक्षपाती तरीके से खबरें चलाकर मुस्लिम आरोपियों को दोषी घोषित करने के आरोप लगाए. 

उन्होंने कहा कि हम सालों से मांग कर रहे हैं कि जांच एजेंसियों और पुलिस को जवाबदेह ठहराया जाए, जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक इसी तरह न सिर्फ आतंकवाद की आड़ में बल्कि दूसरे कानूनों की आड़ में भी बेगुनाहों की ज़िंदगियां बर्बाद होती रहेंगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश के मौजूदा राजनीतिक हालात में मुसलमान पुलिस और एजेंसियों के लिए आसान टारगेट हैं

Add Zee News as a Preferred Source

मौलाना अब्दुल रहमान की तरफ से जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महराष्ट्र लिगल सेल कानूनी लड़ाई लड़ रहा था. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महाराष्ट्र लीगल सेल इस मामले को स्पेशल सेशंस कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे. सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना अब्दुल रहमान कंकी की बेल अर्जी पर सुनवाई करते हुए सेशंस कोर्ट को सख्त निर्देश दिया था कि वह मामले की सुनवाई दो महीने के अंदर पूरी करे.

इसे भी पढ़ें: सिर्फ अदालतों पर निर्भर रहना एक आपराधिक लापरवाही; वंदे मातरम समेत मुसलमानों के मुद्दों पर AIMPLB का विरोध

सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से सीनियर एडवोकेट नित्या रामा कृष्णन ने कोर्ट को बताया था कि आरोपी के खिलाफ गवाही देने के लिए पेश किए गए 20 गवाह अपने पिछले बयानों से अलग हो गए थे, जिसके बावजूद आरोपी को जेल में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा था.

हालांकि भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध किया था. पार्टियों की दलीलें सुनने के बाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बेंच ने आरोपी को बेल पर रिहा करने के बजाय ट्रायल कोर्ट को सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद मामले की सुनवाई तेज हुई और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उसे बरी कर दिया.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsMaulana Abdul Rehman released on terrorism chargesMaulana Abdul Rehman releasedminority newsToday News

Trending news

Gaza News
मलबों और तबाही के बीच गाजा में पढ़ी गई बकरीद की नमाज, भावुक कर देंगी तस्वीरें
muslim news
10 साल बाद मिटा मौलाना के माथे से आतंकवाद का कलंक; कोर्ट ने किया बाइज्जत बरी
mira road clash
मीरा रोड में बकरीद से पहले बवाल, VHP-बजरंग दल और मुस्लिम पक्ष में हिंसक झड़प
Tamil Nadu news
भारत के इस राज्य में महिलाओं ने भी अदा की बकरीद की नमाज, दिखा अनोखा नजारा
Kashmir news
कश्मीर में अदा हुई ईद-उल-अज़हा की नमाज़, मस्जिदों और ईदगाहों में उमड़ी भारी भीड़
Eid ul Adha 2026
सऊदी अरब समेत कई देशों में अदा की गई ईद-उल-अजहा की नमाज, गूंज उठीं तकबीरें
Haj 2026
Haj 2026: मक्का में शुरू हुआ हज का सबसे बड़ा पड़ाव, लाखों जायरीन मुज़दलिफ़ा पहुंचे
Hajj 2026
एक ऊंट में 7 हाजी, एक बकरा एक कुर्बानी, जानें हज पर कुर्बानी में हिस्सेदारी का गणित?
Hajj 2026
हज 2026: दुनिया से नहीं, रब से जुड़ने का नाम है हज…अरफात में उमड़ा ईमान का सैलाब
Hajj 2026
हाजियों के नाम पर लाखों जानवर होते हैं कुर्बान, आखिर कहां जाता है गोश्त?