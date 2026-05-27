10 साल बाद मिटा मौलाना के माथे से आतंकवाद का कलंक; कोर्ट ने किया बाइज्जत बरी

Maulana Abdul Rehman released: मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल रहमान आतंकवाद के इल्जाम से मुक्त हो गए हैं. लगभग 10 साल जेल में बिताने और कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद स्पेशल सेशंस कोर्ट ने बरी कर दिया है. आतंकवादी संगठन अल-कायदा से कथित संबंधों के आरोप में दिल्ली, जमशेदपुर और कटक में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया.

स्पेशल सेशंस कोर्ट ने मौलाना अब्दुल रहमान को बरी कर दिया. इस फैसले पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस फैसले से एक बार फिर साबित हो गया कि बिना किसी सबूत के आतंकवाद के आरोप में मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार करके उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है. उन्होंने मीडिया पर भी सवाल खड़े किए और कोर्ट के फैसले से पहले पक्षपाती तरीके से खबरें चलाकर मुस्लिम आरोपियों को दोषी घोषित करने के आरोप लगाए.

उन्होंने कहा कि हम सालों से मांग कर रहे हैं कि जांच एजेंसियों और पुलिस को जवाबदेह ठहराया जाए, जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक इसी तरह न सिर्फ आतंकवाद की आड़ में बल्कि दूसरे कानूनों की आड़ में भी बेगुनाहों की ज़िंदगियां बर्बाद होती रहेंगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश के मौजूदा राजनीतिक हालात में मुसलमान पुलिस और एजेंसियों के लिए आसान टारगेट हैं

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मौलाना अब्दुल रहमान की तरफ से जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महराष्ट्र लिगल सेल कानूनी लड़ाई लड़ रहा था. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महाराष्ट्र लीगल सेल इस मामले को स्पेशल सेशंस कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे. सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना अब्दुल रहमान कंकी की बेल अर्जी पर सुनवाई करते हुए सेशंस कोर्ट को सख्त निर्देश दिया था कि वह मामले की सुनवाई दो महीने के अंदर पूरी करे.

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सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से सीनियर एडवोकेट नित्या रामा कृष्णन ने कोर्ट को बताया था कि आरोपी के खिलाफ गवाही देने के लिए पेश किए गए 20 गवाह अपने पिछले बयानों से अलग हो गए थे, जिसके बावजूद आरोपी को जेल में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा था.

हालांकि भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध किया था. पार्टियों की दलीलें सुनने के बाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बेंच ने आरोपी को बेल पर रिहा करने के बजाय ट्रायल कोर्ट को सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद मामले की सुनवाई तेज हुई और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उसे बरी कर दिया.