नई मीनारें, नई रौनक…ईद-ए-मिलुदुन्नबी पर हजरतबल दरगाह जायरीनों के लिए सज-धजकर तैयार
नई मीनारें, नई रौनक…ईद-ए-मिलुदुन्नबी पर हजरतबल दरगाह जायरीनों के लिए सज-धजकर तैयार

Hazratbal Dargah Kashmir: ईद-ए-मिलादुन्नबी से ठीक पहले श्रीनगर की मशहूर हजरतबल दरगाह को आम जायरीनों के लिए खोल दिया है. साल 2014 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के जरिये शुरू की गई 'तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना' के तहत स्वीकृत 46 महत्पूर्ण परियोजनाओं में से एक है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 03, 2025, 04:40 PM IST

Trending Photos

हजरतबल दरगाह (फाइल फोटो)
हजरतबल दरगाह (फाइल फोटो)

Jammu Kashmir News Today: जम्मू कश्मीर के मशहूर हजरतबल दरगाह बुधवार (3 सितंबर) को एक बार फिर नए रूप में अकीदतमंदों की जियारत के लिए तैयार है. हजरतबल दरगाह को हालिया दिनों कई चीजों को फिर बनाया गया है, जिससे अब यह और भी भव्य, दिव्य और नव्य लग रही है. ईद-ए-मिलदुन्नबी से ठीक पहले जायरीनों के लिए खोली गई, जिसे कई मायनों में खास माना जा रहा है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, दरगाह में नई मीनारें बनाई गई हैं. इसके अलावा दरगाह को अंदर और बाहर से काफी भव्य रुप से सजाया गया है. इस मौके पर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने सैकड़ों जायरीन और कई मजहबी नेताओं की मौजूदगी में नवनिर्मित हिस्से का उद्घाटन किया. 

हजरतबल दरगाह को खास परियोजना के तहत घाटी का पहला पर्यटक सुविधा केंद्र और सूफी व्याख्या केंद्र भी बनाया गया है. यह काम केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना (तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान), के तहत किया गया है. जिसका शुभारंभ 2014 में शुरू हुई थी, यह दरगाह उन्हीं 46 परियोजनाओं में शामिल है जिन्हें योजना के तहत मंजूरी मिली थी. जिसका मकसद आध्यात्मिक विरासत की तरक्की और पुरानी रिवायतों को आगे बढ़ाना शामिल है.

प्रसाद योजना के अंतर्गत दरगाह क्षेत्र में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं. इनमें नया पार्किंग क्षेत्र, पैदल पथ, शौचालय, बेहतर रौशनी और आधुनिक पर्यटक सूचना केंद्र शामिल है. आने वाले शुक्रवार को ईद-ए-मिलादुन्नबी के मौके पर दरगाह और भी खूबसूरत दिखाई देगी. उस दिन हजारों जायरीन यहां नमाज अदा करने के लिए जुटेंगे.

वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि आने वाले दिनों में जायरीनों के लिए और सुविधाएं जोड़ी जाएंगी. साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया कि दूर-दराज से आने वाले अकीदतमंदों और जायरीनों के लिए दरगाह परिसर में रात में ठहरने का इंतजाम किया जाएगा.

मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

jammu kashmir newsHazratbal Dargaheid milad un nabi 2025muslim news

