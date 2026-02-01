MP रूहुल्लाह मेहदी को AMU में नहीं मिली एंट्री, छात्र चुनाव को लेकर हो रहा भारी प्रदर्शन

Aligar News: देश की प्रतिष्ठित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में पिछले कई दिनों से स्टूडेंट यूनियन की चुनाव करवाने की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. इस प्रदर्शन के बीच AMU के छात्रों ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी को न्योता दिया था. सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी AMU में शनिवार (31 जनवरी) को पहुंचने वाले थे. लेकिन उन्हें AMU में आने से रोक दिया गया है.

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) छात्रों ने सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी को कैंपस में न आने देने के लिए AMU के वॉइस चांसलर (VC) नईमा खातून को दोषी बताया है. छात्रों ने VC नईमा खातून पर आरोप लगाया कि वह कैंपस में तानाशाही चला रही हैं. छात्रों ने कहा कि VC को चाहिए था कि वह सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी को कैंपस में आने की इजाजत देते.

सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी AMU पहुंचकर एक सभा में हिस्सा लेने, छात्रों से मुलाकात करने और उनकी मांग का समर्थन करने वाले थे. लेकिन ऐसा नहीं हो सका. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई दिनों से AMU में छात्रसंघ चुनाव की माँग को लेकर छात्रों द्वारा कैंपस के अंदर डक पॉइंट पर धरना दिया जा रहा है. प्रदर्शनकारी छात्र खुले आसमान के नीचे भरी सर्दी में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं.

प्रदर्शनकारी छात्रों ने मीडिया से बातचीत की, इस दौरान उन्होंने कहा कि AMU की VC नईमा खातून की कमान किसी और (BJP) के हाथों में है. AMU के छात्रों की मांग है कि उनकी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ (AMUSU) गठित कर छात्र संघ का चुनाव करवाया जाए.

गौरतलब है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी देश में प्रमुख माइनोरिटी शिक्षण संस्थान माने जाते हैं. इन दोनों संस्थानों में छात्र संघ नहीं है, इसलिए यहां छात्र संघ के चुनाव भी नहीं होते हैं. छात्र समय-समय पर छात्र संघ का गठन करने और चुनाव करवाने की मांग करते रहते हैं.