Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3021429
Zee SalaamIndian Muslim

Srinagar Police का बड़ा एक्शन, जमात-ए-इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी

Srinagar News: श्रीनगर पुलिस ने गुरुवार को कई ठिकानों और लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है, जिनका कनेक्शन प्रतिबंधित ग्रुप जमात-ए-इस्लामी से होने का शक था. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 28, 2025, 12:24 PM IST

Trending Photos

Srinagar Police का बड़ा एक्शन, जमात-ए-इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी

Srinagar News: श्रीनगर पुलिस ने गुरुवार को उन व्यक्तियों और संगठनों के ठिकानों पर कई छापे मारे, जिन पर प्रतिबंधित ग्रुप जमात-ए-इस्लामी से जुड़े होने का शक है. पुलिस के अनुसार जिन लोगों के घरों पर तलाशी ली गई, उनमें उमर सुल्तान गुरु, मोहम्मद अब्दुल्ला वानी (स्वर्गीय मोहम्मद अकबर वानी के पुत्र), ग़ुलाम मोहम्मद भट, हाजी मोहम्मद रमज़ान लोन, शाहिद ज़हीर, मोहम्मद रमज़ान नैक, बशीर अहमद लोन, पीर गियास-उद-दीन और नवगाम चौक के रहने वाले मंज़ूर अहमद शामिल हैं.

श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन

इसके अलावा जिन जगहों पर छापेमारी हुई, उनमें जामियत-उल-बनात, कश्मीर विश्वविद्यालय, उमर कॉलोनी (लाल बाज़ार), राहत मंज़िल (जेके यतीम खाना), बाग़-ए-नंद सिंह, छत्ताबल के साथ-साथ चिनार पब्लिकेशन ट्रस्ट और अल-कौसर बुक शॉप (मैसूमा) शामिल हैं.

उधर, विश्वसनीय खुफिया इनपुट के आधार पर हंदवाड़ा पुलिस ने वरीपोरा, हंदवाड़ा स्थित जामिया इस्लामिया इंस्टिट्यूट में भी छापा मारा है. यह कार्रवाई कथित अवैध गतिविधियों और प्रतिबंधित संगठनों से संबंधों की जांच के तहत की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस टीम ने संस्थान की तलाशी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं. इन उपकरणों को फोरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा गया है, ताकि उनकी उपयोगिता और संदिग्ध लिंक जिसमें जमात-ए-इस्लामी (JeI) से संभावित संबंध भी शामिल है की जांच की जा सके. पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रियाओं के तहत की गई है.

इससे पहले, शोपियां पुलिस ने भी जिले में कई जगहों पर जमात-ए-इस्लामी से जुड़े व्यक्तियों और ठिकानों पर छापेमारी की थी. यह संगठन UAPA के तहत प्रतिबंधित है. 12 नवंबर को अनंतनाग पुलिस ने भी जिले में कई छापे मारे थे, जो प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ चल रही कार्रवाई का हिस्सा थे.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Srinagarsrinagar newsmuslim news

Trending news

Srinagar
Srinagar Police का बड़ा एक्शन, जमात-ए-इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी
Ziur Rahman barq
Ziur Rahman Barq को राहत बरकरार; संभल हिंसा मामले में कोर्ट का आदेश
Palestine news
Al Aqsa के कंपाउंड में यहूदियों के घुसने पर मचा बवाल; IDF की शह पर की धार्मिक रस्में
Brahmos
India से सुपरसोनिक मिसाइल लेगा ये मुस्लिम देश, Opt. सिंदूर में बटोरी थी सु्र्खियां
Pakistan News
इमरान खान की मौत की चर्चाएँ तेज, बेटे कासिम की सोशल मीडिया पोस्ट पर मचा बवाल
S Murlidhar
Israeli के ज़ुल्म को बेपर्दा करेंगे एस. मुरलीधर, UN ने सौंपी बड़ी ज़िम्मेदारी
MP police half encounter
रेप के आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर, पुलिस की थ्योरी जान, लोग हुए हैरान!
sanjauli masjid
शस्त्र पूजन और मस्जिद न आने की नसीहत, संजौली मस्जिद पर कमेटी की सीधी घमकी?
American
आंखों पर पट्टी बांधकर पिटाई और बदसलूकी, इजराइली कैद से रिहा हुआ 16 साल का इब्राहिम
Assam
Assam Govt NSA का कर रही गलत इस्तेमाल, MLA को जमानत मिलने पर AIUDF का गंभीर इल्जाम