Srinagar Police का बड़ा एक्शन, जमात-ए-इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी

Srinagar News: श्रीनगर पुलिस ने गुरुवार को उन व्यक्तियों और संगठनों के ठिकानों पर कई छापे मारे, जिन पर प्रतिबंधित ग्रुप जमात-ए-इस्लामी से जुड़े होने का शक है. पुलिस के अनुसार जिन लोगों के घरों पर तलाशी ली गई, उनमें उमर सुल्तान गुरु, मोहम्मद अब्दुल्ला वानी (स्वर्गीय मोहम्मद अकबर वानी के पुत्र), ग़ुलाम मोहम्मद भट, हाजी मोहम्मद रमज़ान लोन, शाहिद ज़हीर, मोहम्मद रमज़ान नैक, बशीर अहमद लोन, पीर गियास-उद-दीन और नवगाम चौक के रहने वाले मंज़ूर अहमद शामिल हैं.

श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन

इसके अलावा जिन जगहों पर छापेमारी हुई, उनमें जामियत-उल-बनात, कश्मीर विश्वविद्यालय, उमर कॉलोनी (लाल बाज़ार), राहत मंज़िल (जेके यतीम खाना), बाग़-ए-नंद सिंह, छत्ताबल के साथ-साथ चिनार पब्लिकेशन ट्रस्ट और अल-कौसर बुक शॉप (मैसूमा) शामिल हैं.

उधर, विश्वसनीय खुफिया इनपुट के आधार पर हंदवाड़ा पुलिस ने वरीपोरा, हंदवाड़ा स्थित जामिया इस्लामिया इंस्टिट्यूट में भी छापा मारा है. यह कार्रवाई कथित अवैध गतिविधियों और प्रतिबंधित संगठनों से संबंधों की जांच के तहत की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस टीम ने संस्थान की तलाशी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं. इन उपकरणों को फोरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा गया है, ताकि उनकी उपयोगिता और संदिग्ध लिंक जिसमें जमात-ए-इस्लामी (JeI) से संभावित संबंध भी शामिल है की जांच की जा सके. पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रियाओं के तहत की गई है.

इससे पहले, शोपियां पुलिस ने भी जिले में कई जगहों पर जमात-ए-इस्लामी से जुड़े व्यक्तियों और ठिकानों पर छापेमारी की थी. यह संगठन UAPA के तहत प्रतिबंधित है. 12 नवंबर को अनंतनाग पुलिस ने भी जिले में कई छापे मारे थे, जो प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ चल रही कार्रवाई का हिस्सा थे.