Rambhadracharya के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर भड़ते ST Hasan; कही डाली बड़ी बात
ST Hasan: समाजवादी पार्टी लीडर एसटी हसन ने Rambhadracharya के उस बयान की मजम्मत की है, जिसमें उन्होंने वेस्ट यूपी को पाकिस्तान करार दिया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 14, 2025, 02:09 PM IST

Trending Photos

ST Hasan: समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता एसटी हसन ने आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य के उस विवादित बयान की कड़ी आलोचना की है, जिसमें उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहा था. हसन ने आरोप लगाया कि रामभद्राचार्य समाज में डर और बंटवारा फैलाने वाली बातें जानबूझकर कर रहे हैं, ताकि एक खास राजनीतिक दल को फायदा पहुंचे. 

कैसे चलेगी आध्यात्मिक दुकान?

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "अगर ऐसे बयान नहीं देंगे तो उनकी आध्यात्मिक दुकान कैसे चलेगी? हसन ने कहा कि पश्चिमी यूपी में हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के साथ रहते हैं और सुख-दुख में एक-दूसरे का साथ देते हैं. ऐसे बयान केवल समाज को बांटने और नफ़रत फैलाने का काम करते हैं.

उन्होंने 'हिंदू ख़तरे में हैं' वाली बयानबाज़ी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार, सेना, पुलिस और सारे संसाधन हिंदू समुदाय के हाथ में हैं, तो फिर हिंदू कैसे ख़तरे में हो सकते हैं? हसन ने यह भी कहा कि पश्चिमी यूपी को 'मिनी पाकिस्तान' कहना दरअसल मुसलमानों को आतंकवादी बताने का अप्रत्यक्ष तरीका है, जो बेहद ख़तरनाक और अस्वीकार्य है.

देश की एकता का है अपमान

उन्होंने कहा,"पाकिस्तान कैसे बना, यह सब जानते हैं. भारतीय मुसलमानों या किसी क्षेत्र को पाकिस्तान से जोड़ना देश की एकता का अपमान है." सपा नेता ने रामभद्राचार्य को नसीहत दी कि उन्हें देश में मिले सम्मान के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए. यह देश सबका है और यहां हर किसी को रहने का हक है." 

हसन ने चेतावनी दी कि मिनी पाकिस्तान जैसे बयान नफ़रत फैलाते हैं, जिसका असर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब पर पड़ता है. इसका किसी को कोई वास्तविक लाभ नहीं होता, बल्कि समाज को ही नुकसान पहुंचता है.

ST Hasan
;