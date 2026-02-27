Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3124537
Zee SalaamIndian Muslimमुंबई एयरोपोर्ट पर अब मुसलमान नहीं पढ़ पाएंगे नमाज! लेकिन कोर्ट ने दिलाया दिलासा

मुंबई एयरोपोर्ट पर अब मुसलमान नहीं पढ़ पाएंगे नमाज! लेकिन कोर्ट ने दिलाया दिलासा

Mumbai Airport Namaz Row: राज्य सरकार और MMRDA ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टैक्सी और कैब ड्राइवरों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने की मांग को खारिज कर दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 27, 2026, 02:51 PM IST

Trending Photos

मुंबई एयरोपोर्ट पर अब मुसलमान नहीं पढ़ पाएंगे नमाज! लेकिन कोर्ट ने दिलाया दिलासा

Mumbai Airport News: टैक्सी और कैब ड्राइवर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) के बाहर नमाज पढ़ने के लिए जगह मांग रहे थे, लेकिन राज्य सरकार और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) ने सिक्योरिटी की चिंता का हवाला देते हुए उनकी रिक्वेस्ट खारिज कर दी. इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंच गया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब अधिकारियों को यह तय करने का निर्देश दिया है कि क्या सिक्योरिटी से समझौता किए बिना, खासकर रमज़ान के दौरान, कोई दूसरी जगह तय की जा सकती है.

दरअसल,  ऑटो-टैक्सी, ओला-उबर मेन्स यूनियन ने मांग की कि नमाज़ के लिए एयरपोर्ट परिसर के बाहर एक शेड बनाया जाए.  पिटीशनर्स ने तर्क दिया कि एयरपोर्ट एरिया में बड़ी संख्या में मुस्लिम ड्राइवर काम करते हैं और उन्हें दिन में पांच बार नमाज़ पढ़ने में दिक्कत होती है. उनके मुताबिक, रोजाना करीब 1,500 से 2,000 लोग नमाज़ के लिए इकट्ठा होते हैं. केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.पी. जस्टिस कोलाबावाला और फिरदौस पुनीवाला की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार और MMRDA को एयरपोर्ट परिसर के अंदर किसी दूसरी जगह की संभावना पर विचार करने का निर्देश दिया.

हाईकोर्ट ने दिया सुझाव
कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि अगर हो सके, तो रमज़ान के महीने में टेम्पररी परमिशन दी जा सकती है और बाद में साइट को उसकी असली हालत में ठीक किया जा सकता है. हालांकि, राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ज्योति चव्हाण ने कोर्ट को बताया कि जिस इलाके की बात हो रही है, वह एक हाई-सिक्योरिटी ज़ोन है और वहां बड़ी संख्या में लोगों के बार-बार इकट्ठा होने से सिक्योरिटी पर गंभीर असर पड़ सकता है. ऐसी परमिशन देना रिस्की हो सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट और उसके आस-पास की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी पुलिस की है. सरकार ने यह भी कहा कि ड्राइवर पास की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स की तरफ  से क्या दी गई दलील
अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट विक्रम नानकानी ने भी कोर्ट को बताया कि बताई गई जगह के पास तीन मस्जिदें हैं. इनमें से एक मस्जिद लगभग एक किलोमीटर दूर है, जहां पैदल 10-15 मिनट में पहुंचा जा सकता है. दूसरी 1.3 किलोमीटर दूर है, और तीसरी 3-4 किलोमीटर दूर है. इसलिए, ड्राइवरों के पास दूसरे इंतज़ाम मौजूद हैं.

अब कब होगी सुनवाई
समाजवादी पार्टी और AIMIM ने नमाज़ के लिए जगह की मांग का समर्थन किया है, जबकि BJP नेताओं ने शुरू से ही इसका विरोध किया है. मामला विधानसभा तक भी पहुंचा, जिससे गरमागरम बहस हुई. हाई कोर्ट ने अधिकारियों से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को तय की गई है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

mumbai airport newsMumbai Airport Namaz RowBombay High Court

Trending news

mumbai airport news
मुंबई एयरोपोर्ट पर अब मुसलमान नहीं पढ़ पाएंगे नमाज! लेकिन कोर्ट ने दिलाया दिलासा
Pakistan News
Pakistan News: बलूचिस्तान में उबाल! नेताओं की गिरफ्तारी पर महीनेभर के संघर्ष का ऐलान
Faiz Ilahi Dargah Case
दरगाह फैज इलाही हिंसा केस में 6 और आरोपियों को जमानत, कोर्ट का बड़ा फैसला
Uttarakhand news
‘हिंसा पर फौरन रोक लगे’, कांग्रेस के मुस्लिम MLA की DGP से सख्त कार्रवाई की मांग
Pakistan Taliban Conflict
पाकिस्तान-अफगानिस्तान जंग भड़की! मारे गए 133 तालिबानी अधिकारी? हालात विस्फोटक
Akbaruddin Owaisi on Congress BJP
‘उनकी दुश्मनी मुसलमानों से है’, AIMIM अकबरुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस-BJP पर बड़ा हमला
Donald Trump Meeting
व्हाइट हाउस में सीक्रेट मीटिंग! ट्रंप-ममदानी मुलाकात ने बढ़ाया सियासी सस्पेंस
Allahabad High Court on Cow Slaughter Case
त्योहारों पर गोकशी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, NSA कार्रवाई सही ठहराई
Pakistan Afghanistan Conflict
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच जंग का ऐलान, दोनों तरफ से भीषण बमबारी
Delhi news
'ग़ज़ा में बेगुनाहों का…' PM मोदी के इजरायल दौरे को AIMPLB क्यों बताया गैर-जरुरी?