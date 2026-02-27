मुंबई एयरोपोर्ट पर अब मुसलमान नहीं पढ़ पाएंगे नमाज! लेकिन कोर्ट ने दिलाया दिलासा

Mumbai Airport News: टैक्सी और कैब ड्राइवर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) के बाहर नमाज पढ़ने के लिए जगह मांग रहे थे, लेकिन राज्य सरकार और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) ने सिक्योरिटी की चिंता का हवाला देते हुए उनकी रिक्वेस्ट खारिज कर दी. इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंच गया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब अधिकारियों को यह तय करने का निर्देश दिया है कि क्या सिक्योरिटी से समझौता किए बिना, खासकर रमज़ान के दौरान, कोई दूसरी जगह तय की जा सकती है.

दरअसल, ऑटो-टैक्सी, ओला-उबर मेन्स यूनियन ने मांग की कि नमाज़ के लिए एयरपोर्ट परिसर के बाहर एक शेड बनाया जाए. पिटीशनर्स ने तर्क दिया कि एयरपोर्ट एरिया में बड़ी संख्या में मुस्लिम ड्राइवर काम करते हैं और उन्हें दिन में पांच बार नमाज़ पढ़ने में दिक्कत होती है. उनके मुताबिक, रोजाना करीब 1,500 से 2,000 लोग नमाज़ के लिए इकट्ठा होते हैं. केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.पी. जस्टिस कोलाबावाला और फिरदौस पुनीवाला की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार और MMRDA को एयरपोर्ट परिसर के अंदर किसी दूसरी जगह की संभावना पर विचार करने का निर्देश दिया.

हाईकोर्ट ने दिया सुझाव

कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि अगर हो सके, तो रमज़ान के महीने में टेम्पररी परमिशन दी जा सकती है और बाद में साइट को उसकी असली हालत में ठीक किया जा सकता है. हालांकि, राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ज्योति चव्हाण ने कोर्ट को बताया कि जिस इलाके की बात हो रही है, वह एक हाई-सिक्योरिटी ज़ोन है और वहां बड़ी संख्या में लोगों के बार-बार इकट्ठा होने से सिक्योरिटी पर गंभीर असर पड़ सकता है. ऐसी परमिशन देना रिस्की हो सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट और उसके आस-पास की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी पुलिस की है. सरकार ने यह भी कहा कि ड्राइवर पास की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ सकते हैं.

अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स की तरफ से क्या दी गई दलील

अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट विक्रम नानकानी ने भी कोर्ट को बताया कि बताई गई जगह के पास तीन मस्जिदें हैं. इनमें से एक मस्जिद लगभग एक किलोमीटर दूर है, जहां पैदल 10-15 मिनट में पहुंचा जा सकता है. दूसरी 1.3 किलोमीटर दूर है, और तीसरी 3-4 किलोमीटर दूर है. इसलिए, ड्राइवरों के पास दूसरे इंतज़ाम मौजूद हैं.

अब कब होगी सुनवाई

समाजवादी पार्टी और AIMIM ने नमाज़ के लिए जगह की मांग का समर्थन किया है, जबकि BJP नेताओं ने शुरू से ही इसका विरोध किया है. मामला विधानसभा तक भी पहुंचा, जिससे गरमागरम बहस हुई. हाई कोर्ट ने अधिकारियों से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को तय की गई है.