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मदरसे में छात्र अनिसुर रहमान की हत्या से मचा हड़कंप; हिरासत में संदिग्ध छात्र

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में नेपाल सीमा से सटे एक मदरसे में 12 वर्षीय छात्र अनिसुर रहमान की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी. पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई है. परिजनों ने मदरसा प्रबंधन पर सच छिपाने का आरोप लगाया है. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर एक छात्र को हिरासत में लिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 14, 2026, 06:29 PM IST

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मदरसे में छात्र अनिसुर रहमान की हत्या से मचा हड़कंप; हिरासत में संदिग्ध छात्र

Uttar Pradesh News: नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के एक मदरसे में एक छात्र की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मदरसे में मृत छात्र के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम की मांग की. पास्टमार्टम में सामने आया कि छात्र की हत्या की गई थी. पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर मदरसे के एक छात्र को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है.

सिद्धार्थनगर जिले के डेबरूआ थाना क्षेत्र के तुलसीयापुर का रहने वाला 12 वर्षीय अनिसुर रहमान भारत नेपाल सीमा पर स्थित मदरसा आहले सुन्नत ईशा अतुलइस्लाम का छात्र था. अनिसुर रहमान इस मदरसे में बीते 4 सालों से अपने भाई के साथ दीनी तालीम ले रहा था. संबंधित मदरसे के जिम्मेदारों ने बीते 11 अप्रैल की रात मृतक अनिसुर रहमान के परिजनों को फोन किया और बताया कि अनिसुर रहमान को चोट लगने की वजह से मृत्यु हो चुकी है. 

मदरसे के जिम्मेदारों ने मृतक अनिसुर रहमा के परिजनों को दोबारा फोन किया और परिजनों को मदरसा आने से मना करते हुए कहा कि आप लोग लाश लेने के लिए मदरसा नहीं आएं, बल्कि लाश को हम खुद लेकर आ रहे हैं. लाश लेकर पहुंचे मदरसा के जिम्मेदारों ने लाश को तुरंत दफन करने पर जोर देने लगे. लेकिन घर वालों ने ऐसा नहीं किया. दूसरे दिन सुबह जब शव को परिजनों ने करीब से देखा तो शव पर चोट और गले में रस्सी के निशान दिखे, जिसके बाद परिजनों को हत्या का शक हुआ और उन्होंने स्थानीय थाने में तहरीर देकर पोस्टमार्टम करने की मांग की.  

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पुलिस तत्काल हरकत में आई और लाश का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि अनिसुर रहमान की मौत दम घुटने की वजह से हुई है और उसकी हत्या की गई है. परिजनों का कहना है कि उन्हें शक है कि स्कूल के जिम्मेदार कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं और वह लगातार उनके बेटे की हत्या की साजिश को दबाने का प्रयास कर रहे हैं. घर वालों ने स्कूल प्रबंधक पर आरोप लगाया कि उसकी हत्या में स्कूल के लोग शामिल हैं.

परिजनों का कहना है कि अनिसुर रहमान की हत्या में मदरसे के जिम्मेदार शामिल हैं, लेकिन इस बात को दबाने के लिए मदरसे वाले नेपाल के एक नाबालिग़ छात्र पर आरोप थोपने की कोशिश कर रहे हैं और उस नाबालिग से जुर्म करने की बात कहलवा रहे हैं. परिजनों ने पुलिस प्रशासन से अपील की की उनके बच्चे की हत्या का सच जरूर सामने लाया जाए. परजिनों ने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो वह और ऊपर जाने के लिए मजबूर होंगे.

इस मामले को लेकर शोहरतगढ़ सर्कल के सीओ मयंक द्विवेदी ने बताया कि डेबरुआ थाना क्षेत्र के तुलसीयापुर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने पर तहरीर दी कि वे अपने बेटे का पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं. जिनकी मृत्यु भारत नेपाल सीमा पर स्थित एक मदरसे में हुई है। सीओ शोहरतगढ़ ने बताया कि इस के बाद पुलिस ने 12 वर्षीय अनिसुर रहमान नाम के छात्र का पोस्टमार्टम कराया जिसमें उसकी मौत दम घुटने से होने की पुष्टि हुई .

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। मयंक द्विवेदी ने बताया कि एक छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है अभी विवेचना प्रचलित है इसलिए वह और ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते. उन्होंने कहा कि जल्द ही इस हत्या का खुलासा पुलिस कर लेगी.

इस दर्दनाक घटना को लेकर जब स्कूल प्रशासन से घटना की पूरी जानकारी लेने की कोशिश की गई तो स्कूल के परिसर में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था. मदरसे के बच्चे अपने-अपने क्रियाकलापों में व्यस्त थे, स्कूल में वीडियो शूट करने के दौरान स्कूल के कुछ कर्मचारियों ने हमें शूट करने से रोकने की5 भी कोशिश की.

भारत नेपाल सीमा पर स्थित यह मदरसा 1950 से चल रहा है इस मदरसे में 500 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जबकि हॉस्टल में 250 बच्चे रह कर इस्लामी शिक्षा ले रहे हैं. इतनी बड़ी घटना होने के बाद स्कूल के जिम्मेदारों का मौके से गायब होना इस मामले में और सवाल खड़े करता है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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