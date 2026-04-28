जामिया में RSS कार्यक्रम पर बवाल, विरोध के बीच कैंपस बना छावनी

RSS Program In JMI: देश की मशहूर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 साल पूरे होने के मौके पर "युवा कुंभ" के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस आयोजन के खिलाफ जामिया के छात्रों ने कैंपस में प्रदर्शन शुरू कर दिया है. प्रदर्शन को देखते हुए कैंपस के गेट के सामने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की भारी तैनाती कर दी गई है.

दरअसल, RSS के 100 साल पूरे होने पर देश के कई यूनिवर्सिटियों में प्रोग्राम किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम जमिया प्रशासन द्वारा इजाजत दिए जाने पर किया गया है. छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) से जुड़े छात्रों ने इस आयोजन का विरोध किया और इसे माइनॉरिटी छात्रों की गरिमा और सुरक्षा पर सीधा हमला बताया. प्रदर्शनकारी छात्रों ने जामिया प्रशासन द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन की इजाजत देने का विरोध किया.

SFI ने जामिया प्रशासन से स्पष्टीकरण की मांग की है कि कैंपस में ऐसे संगठनों से जुड़े आयोजन की इजाजत क्यों दी गई है. इसके साथ ही SFI ने जामिया प्रशासन से मांग की है कि इस आयोजन की इजाजत तुरंत वापस ली जाए. प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि कैंपस में RSS जैसे संगठन का कार्यक्रम करना उकसावे वाली कार्रवाई है. SFI ने चिंता व्यक्त की कि जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में जहां हजारों माइनॉरिटी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, वहां पर RSS का प्रोग्राम करना सीधे तौर पर छात्रों को भड़काने जैसा लगता है.

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फिलहाल जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गेट्स और आने जाने वाले प्रमुख रास्तों पर पुलिस बल द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है. इसके साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी तैनात कर दिया गया है, ताकि कोई कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति न बने. इससे पहले RSS के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जामिया यूनिवर्सिटी के बीच से गुजरने वाली मेन रोड पर RSS कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला था. इस मार्च को पुलिस द्वारा सुरक्षा दी जा रही थी. इस मार्च को लेकर भी बवाल खड़ा हुआ था और लोगों ने कहा था कि यह मार्च जामिया के माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को भड़काने के लिए किया गया है.