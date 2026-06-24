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Urdu Diploma Fee Hike: हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फीस बढ़ोतरी को लेकर स्टूडेंट्स का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी बीच उर्दू डिप्लोमा, एमए उर्दू, पीएचडी और दूसरे कोर्स की फीस में भारी बढ़ोतरी किए जाने से स्टूडेंट्स और टीचर्स में चिंता बढ़ गई है. कई छात्र संगठनों ने इस फैसले को शिक्षा के बढ़ते कॉरपोरेटाइजेशन का हिस्सा बताते हुए फीस बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेने की मांग की है. स्टूडेंट्स का कहना है कि उर्दू डिप्लोमा कोर्स की फीस में करीब 435 फीसद तक की बढ़ोतरी की गई है.
वहीं, एमए उर्दू, पीएचडी और मास मीडिया जैसे कोर्स की फीस में भी इजाफा हुआ है. इसको लेकर स्टूडेंट्स का दावा है कि फीस में अचानक हुई इतनी बड़ी बढ़ोतरी से आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए हायर एजुकेशन हासिल करना मुश्किल हो जाएगा. साथ ही उर्दू विभाग से जुड़े टीचर्स और छात्र प्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की है.
उर्दू विभाग के अध्यक्ष ने क्या कहा?
उर्दू विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अबू बक्र इबाद ने कहा कि फीस बढ़ोतरी को लेकर विभागीय परिषद में चर्चा हुई थी. उन्होंने साफ किया कि विभाग के पास फीस तय करने या बढ़ाने का अधिकार नहीं है. फीस से जुड़ा आखिरी फैसला यूनिवर्सिटी की नीति निर्धारण करने वाली संस्थाओं द्वारा लिया जाता है. हालांकि उन्होंने माना कि छात्रों की चिंताएं जायज हैं और इस विषय को संबंधित अधिकारियों के सामने उठाया जाएगा. इस बीच ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने भी फीस बढ़ोतरी का विरोध किया है. संगठन का कहना है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में लगातार बढ़ते निजीकरण और कॉरपोरेट दखल का असर छात्रों पर पड़ रहा है. हाल के सालों में कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ाई गई है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के स्टूडेंट्स पर आर्थिक बोझ बढ़ा है. संगठन ने मांग की है कि फीस बढ़ोतरी का फैसला फौरन वापस लिया जाए और छात्रों को राहत दी जाए.
स्टूडेंट्स ने लगाए कई गंभीर आरोप
यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी नए फीस ढांचे के मुताबिक, कई कोर्स की फीस में कई गुना तक बढ़ोतरी की गई है. स्टूडेंट्स का आरोप है कि कुछ डिप्लोमा कोर्स की फीस चार गुना से भी अधिक बढ़ा दी गई है. इसके अलावा एमए उर्दू, पीएचडी और मीडिया से जुड़े कार्यक्रमों की फीस में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बाहरी छात्रों के लिए फीस पहले की तुलना में कहीं ज्यादा कर दी गई है. स्टूडेंट्स का कहना है कि यूनिवर्सिटी की ज्यादातर सुविधाओं का लाभ डिप्लोमा और कुछ स्पेशल कोर्स के स्टूडेंट्स को पूरी तरह नहीं मिल पाता. इसके बावजूद उन पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ डाला जा रहा है. उन्होंने अतिरिक्त सेवा शुल्क वापस लेने और फीस वृद्धि पर पुनर्विचार करने की मांग की है.