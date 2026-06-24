उर्दू विभाग के अध्यक्ष ने क्या कहा?

उर्दू विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अबू बक्र इबाद ने कहा कि फीस बढ़ोतरी को लेकर विभागीय परिषद में चर्चा हुई थी. उन्होंने साफ किया कि विभाग के पास फीस तय करने या बढ़ाने का अधिकार नहीं है. फीस से जुड़ा आखिरी फैसला यूनिवर्सिटी की नीति निर्धारण करने वाली संस्थाओं द्वारा लिया जाता है. हालांकि उन्होंने माना कि छात्रों की चिंताएं जायज हैं और इस विषय को संबंधित अधिकारियों के सामने उठाया जाएगा. इस बीच ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने भी फीस बढ़ोतरी का विरोध किया है. संगठन का कहना है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में लगातार बढ़ते निजीकरण और कॉरपोरेट दखल का असर छात्रों पर पड़ रहा है. हाल के सालों में कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ाई गई है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के स्टूडेंट्स पर आर्थिक बोझ बढ़ा है. संगठन ने मांग की है कि फीस बढ़ोतरी का फैसला फौरन वापस लिया जाए और छात्रों को राहत दी जाए.