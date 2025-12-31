Advertisement
घर में लगी आग घर के चिराग से; बुर्का में डांस करने वाले वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं

Amroha Obscene Dance Case Involving Burqa Attire: अमरोहा के मेस्को पब्लिक स्कूल में बुर्का पहनकर डांस और इस्लाम का मजाक उड़ाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना की सोशल मीडिया वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. इसको लेकर स्थानीय मुस्लिम समाज ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जबकि स्कूल प्रिंसिपल ने पत्र जारी कर माफी मांगी है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Dec 31, 2025, 06:57 PM IST

Amroha News: महताब राय ताबां का एक शेर है, "दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग़ से, इस घर को आग लग गई घर के चराग़ से. पता नहीं शायर ने ये बात किसके लिए कही और लिखी थी. लेकिन ये शेर आज मुस्लिम समाज की तर्जुमानी कर रहा है. देश-दुनिया में इस्लाम और मुसलमान पर चौतरफा हमले हो रहे हैं. जिसे जब जहां मौका मिलता है इस्लाम और मुसलमान का मज़ाक उड़ा लेता है. लेकिन अब इसमें मुसलमान भी पीछे नहीं हैं. कम से कम उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सामने आए इस वाकये को देखकर तो ऐसा कहा ही जा सकता है, जहां एक स्कूल के कार्यक्रम में बुर्का और इस्लाम का मजाक उड़ाने का आरोप लगा है.

दरअसल, अमरोहा जिले में स्थित मेस्को पब्लिक स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद गहरा गया है. बताया जा रहा है कि सोमवार (29 दिसंबर) को स्कूल में आयोजित एक कार्निवाल कार्यक्रम के दौरान छात्रों के जरिये बुर्का पहनकर डांस किया गया. इस दौरान स्टेज से स्कूल के छात्रों ने इस्लाम धर्म से जुड़े प्रतीकों का मजाक उड़ाते हुए आपत्तिजनक हरकतें की. इस वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. ख़ास बात ये है कि ऐसा करना वाला इस बार कोई हिन्दू संघटन का आदमी नहीं है, जैसा के पहले हुआ था. इस बार मुस्लिम समाज के लड़कों ने ही बुर्का पहनकर अश्लील डांस मूव्स दिखाएं हैं. 

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी. मुस्लिम कमेटी अमरोहा के नेता एडवोकेट मंसूर अहमद ने इस मामले को गंभीर बताते हुए स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि जिम्मेदार छात्रों के साथ- साथ स्कूल प्रबंधन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उनका कहना है कि अगर एक मुस्लिम स्कूल में ही इस्लाम और बुर्के का मजाक उड़ाया जाएगा, तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा.

इस पूरे मामले पर स्कूल प्रशासन की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. मेस्को पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने इस घटना को लेकर एक सार्वजनिक पत्र जारी किया है. इस पत्र में प्रिंसिपल ने पूरी घटना पर खेद जताया है. पत्र में कहा गया है कि भविष्य में इस तरह के किसी भी कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी और जो भी छात्र इस तरह की सरगर्मियों में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमों के मुताबिक चेतावनी और कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, इस मुद्दे पर स्थानीय मुसलमानों ने नाराजगी का इजहार किया. उन्होंने स्कूल प्रशासन और दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित अध्यपाक-छात्रों पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है. अमरोहा जनपद के नौगावा सादात निवासी अकबर सैफी ने कहा कि यह इस्लाम धर्म के खिलाफ एक साजिश है, भले ही इसे अपने ही लोगों ने अंजाम दिया हो. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. अकबर सैफी ने यह भी कहा कि अगर यही कृत्य कोई और करता, तो अब तक बड़ा बवाल खड़ा हो गया होता.

एक अन्य मुस्लिम शख्स तारीक अजीम ने भी इस वीडियो को इस्लाम को मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया. उन्होंने कहा कि वीडियो वायरल होने के बावजूद अभी तक स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जो बेहद जरूरी है. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले का संज्ञान लिया जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

UP NewsAmroha NewsBurqa Attire Controversymuslim news

