कश्मीर में सिर्फ 5 यूनिवर्सिटी, फिर भी निशाने पर घाटी; अब National Law University को लेकर जम्मू में हंगामा!

Universities in Jammu and Kashmir: जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर नया शैक्षणिक विवाद खड़ा हो गया है. छात्र कश्मीर के बजाय जम्मू में एनएलयू खोलने की मांग पर अड़े हुए हैं. उनका आरोप है कि सरकारें यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थान खोलने को लेकर जम्मू डिवीजन की उपेक्षा करते रहे हैं. यूजीसी आंकड़ों के जरिये आईये जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में से किस क्षेत्र में ज्यादा यूनिवर्सिटी है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 27, 2026, 07:14 PM IST

जम्मू में प्रदर्शन करते छात्र

Jammu Kashmir News Today: जम्मू में एक बार फिर हायर एजुकेशन को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है. हालिया दिनों माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को लेकर हुए विवाद के बाद अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) की स्थापना को लेकर नया मुद्दा खड़ा हो गया है. जम्मू के छात्र मांग कर रहे हैं कि प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर के बजाय जम्मू में खोली जाए. उनका कहना है कि अगर यह यूनिवर्सिटी कश्मीर में स्थापित किया जाता है, तो जम्मू क्षेत्र में भी उसी स्तर का एक संस्थान खोला जाना चाहिए, ताकि क्षेत्रीय भेदभाव की भावना न पनपे.

इसी मांग को लेकर को जम्मू के लॉ कॉलेजों के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी छात्रों ने जम्मू यूनिवर्सिटी के परिसर से रैली निकालते हुए विक्रम चौक तक पहुंचे और जमकर नारेबाजी की. छात्रों का आरोप है कि हायर एजुकेशन के बड़े संस्थानों की स्थापना में जम्मू की लगातार अनदेखी की जा रही है. छात्रों के आरोपों को लेकर अब क्षेत्रीय स्तर पर नया विवाद शुरू हो गया है. 

माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में बीते दिनों 43 मुस्लिम छात्रों का एमबीबीएस में एडमिशन होने पर हिंदूवादी संगठन भड़क गए और जमकर हंगामा किया. हिंदूवादी संगठनों के दबाव में नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस कोर्स को खत्म कर दिया और यहां रजिस्टर्ड सभी छात्रों को अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में ट्रांसफर कर दिया गया. वहीं, अब लॉ यूनिवर्सिटी की मांग के बाद जम्मू में छात्रों और कुछ हिंदूवादी संगठन इसको जम्मू क्षेत्र में खोलने की मांग को लेकर अड़ गए हैं.

जम्मू कश्मीर में कितनी हैं यूनिवर्सिटियां? 
हिंदूवादी संगठन और जम्मू के कुछ छात्रों के इस क्षेत्र में यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर सौतेला व्यवहार करने के आरोप सवालों के घेरे में हैं. सरकारी स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जम्मू कश्मीर में कुल 11 यूनिवर्सिटी हैं. जिनमें अलग-अलग विषयों की पढ़ाई होती है. यूजीसी की ऑफिशियल लिस्ट के मुताबिक, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कुल 12 यूनिवर्सिटियां हैं. इनमें 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 9 स्टेट यूनिवर्सिटी और 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं. अब जम्मू में और कश्मीर में मौजूद यूनिवर्सिटियों पर नजर डालते हैं.  

जम्मू डिवीजन में कितनी हैं यूनिवर्सिटियां?
हायर एजेकुशन के लिहाज से जम्मू क्षेत्र की तस्वीर भी कम अहम नहीं है. यूजीसी के ऑफिशिय आंकड़ों के मुताबिक, जम्मू डिवीजन में कुल 6 यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में पढ़ाई और रिसर्च का सेंटर बनी हुई हैं. इनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जैसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं, जो दशकों से छात्रों के लिए हायर एजेकुशन सेंटर के रुप में पसंदीदा जगहों में से एक है. इसके अलावा कटरा में स्थित श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी भी जम्मू क्षेत्र की पहचान बन चुकी है. इसकी स्थापना साल 1999 में स्टेट यूनिवर्सिटी के रुप में हुई थी. 

इसी तरह से राजौरी स्थित बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी सीमावर्ती इलाकों के छात्रों के लिए शिक्षा का बड़ा केंद्र मानी जाती है. वहीं शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी, चाठा (जम्मू) कृषि और पशुपालन शिक्षा में अहम भूमिका निभा रहा है. इसके साथ ही क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने कई सरकारी कॉलेजों को एक साथ जोड़कर नई शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूती दी है. इस तरह साफ तौर पर देखा जाए तो जम्मू क्षेत्र में कुल 6 यूनिवर्सिटियां हैं. इसमें लाखों छात्र अलग-अलग कोर्सेज में पढ़ते हैं.

जम्मू के मुकाबले कश्मीर में है कम यूनिवर्सिटियां
अब बात करते हैं कश्मीर डिवीजन में मौजूद शैक्षिणिक संस्थानों की. यूजीसी के आफिशियल आंकड़ों के मुचाबिक, पूरे कश्मीर में कुल 5 यूनिवर्सिटियां संचालित हो रही हैं, जो हायर एजुकेशन, रिसर्च और नवाचार का बड़े सेंटर माने जाते हैं. इनमें सबसे प्रमुख सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, जो केंद्र सरकार की अहम शैक्षणिक पहल के रूप में छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रही है. इसके साथ ही हजरतबल में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर लंबे समय से घाटी की बौद्धिक पहचान बनी हुई है.

पुलवामा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरता संस्थान है. वहीं, शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, शालीमार कृषि और इससे जुड़े विषयों में रिसर्च को नई दिशा देने का काम रहे हैं. इसके अलावा क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर ने घाटी के कई कॉलेजों को एक मंच पर लाकर हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है. 

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

