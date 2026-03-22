सूडान में जंग ने पार की हदें, अस्पताल पर बमबारी 13 बच्चों समेत 64 की मौत

Sudan Crisis: जंग की मार झेल रहे सूडान से एक गंभीर और इंसानितय तो शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां अब अस्पताल भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं. वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन (WHO) ने सूडान के पूर्वी दारफुर राज्य में एक हमले का खुलासा किया है. इस हमले में कई बच्चों के साथ कई बेगुनाहों की मौत हो गई.

WHO से मिली जानकारी के मुताबिक, पूर्वी दारफुर की राजधानी अल देइन में स्थित अल देइन टीचिंग हॉस्पिटल पर शुक्रवार देर रात हमला हुआ, जिसमें 64 लोगों की जान चली गई. इस हमले में मरने वालों में 13 बच्चे, दो नर्स, एक डॉक्टर और कई मरीज शामिल हैं. घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जंग के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह निशाना बनाया जा रहा है.

इस हमले में कुल 89 लोग घायल हुए हैं, जिनमें आठ स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं. इस हमले से अस्पताल के कई महत्वपूर्ण विभाग जैसे बाल रोग (पेडियाट्रिक), मैटरनिटी और आपातकालीन (इमरजेंसी) बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं. अस्पताल का मलबा फैला हुआ है और भारी नुकसान हुआ है. इसकी वजह से अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से काम करने की स्थिति में नहीं है.

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WHO के डॉयरेक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने इस तरह की घटनाओं पर चिंता का इजहार किया है. इस संबंध में टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कहा, "बहुत खून बह चुका है और बहुत पीड़ा झेली जा चुकी है. अब समय आ गया है कि सूडान में संघर्ष को कम किया जाए और नागरिकों, स्वास्थ्यकर्मियों व राहतकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए." उन्होंने यह भी कहा कि "स्वास्थ्य सेवाओं को कभी भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. शांति ही सबसे बड़ी दवा है."

गौरतलब है कि सूडान में यह जंग अप्रैल 2023 में शुरू हुआ था, जब दो प्रतिद्वंद्वी सैन्य गुट आमने-सामने आ गए थे. तब से लेकर अब तक हालात लगातार बिगड़ते गए हैं. WHO के मुताबिक, इस जंग के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर हमलों से जुड़े मृतकों की संख्या अब 2,000 के पार पहुंच चुकी है. संगठन ने पुष्टि की है कि अब तक 213 हमलों में कुल 2,036 लोगों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा 720 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.

स्वास्थ्य सुविधाओं पर ऐसे हमलों का असर सिर्फ तत्काल जान-माल के नुकसान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका लंबे समय तक असर उन समुदायों पर पड़ता है, जो पहले से ही आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाओं के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं.

अल देइन टीचिंग हॉस्पिटल के बंद होने से इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है, जिससे लोगों को इलाज के लिए अन्य विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं. WHO ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि सूडान में जारी जंग को कम किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं सुरक्षित रहें.

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