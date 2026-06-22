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Kolkata News: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मशहूर 'सुहरावर्दी एवेन्यू' का नाम बदल दिया गया है. 'सुहरावर्दी एवेन्यू' को अब 'गोपाल मुखर्जी रोड' के नाम से जाना जाएगा. कोलकाता नगर निगम के इस फैसले को राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम बताया है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "यह बदलाव सिर्फ एक सड़क का नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इतिहास के साथ न्याय करने का प्रयास है."
मुख्यमंत्री ने कहा, "कई दशकों तक शहर की एक प्रमुख सड़क का नाम ऐसे व्यक्ति से जुड़ा रहा, जिस पर राजनीतिक लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने और निर्दोष नागरिकों के नरसंहार की साजिश रचने के आरोप लगाए जाते रहे. अब इस सड़क का नाम गोपाल मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें उन्होंने हजारों बेगुनाह लोगों की जान बचाने वाले निडर रक्षक के रूप में याद किया." मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल को अब अपने वास्तविक नायकों का सम्मान करना चाहिए और इतिहास की गलतियों को सुधारना चाहिए.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, सुहरावर्दी एवेन्यू कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके की प्रमुख सड़कों में से एक है. लेकिन, इस सड़क के नाम को लेकर लंबे समय से अलग-अलग ऐतिहासिक दावे सामने आते रहे हैं. एक मत के मुताबिक, इस सड़क का नाम 'सर हसन सुहरावर्दी' के सम्मान में रखा गया था. सर हसन सुहरावर्दी कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले मुस्लिम वाइस-चांसलर थे और एक प्रतिष्ठित चिकित्सक एवं शिक्षाविद के रूप में उनकी पहचान थी. ऐतिहासिक रिकॉर्ड के मुताबिक, इस सड़क का निर्माण तत्कालीन 'कलकत्ता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट' ने कराया था.
किसके नाम पर रखा गया था सड़क का नाम
8 मार्च 1933 को कलकत्ता नगर निगम ने पार्क सर्कस को कसाईपाड़ा लेन से जोड़ने वाली 100 फीट चौड़ी नई सड़क का नाम तय करने का प्रस्ताव पारित किया था. इसके बाद 20 अप्रैल 1933 को आधिकारिक रूप से इस सड़क का नाम 'सर हसन सुहरावर्दी' के नाम पर घोषित किया गया. बताया जाता है कि उनकी पारिवारिक संपत्ति भी इसी सड़क पर स्थित थी, जिसके कारण उनके सम्मान में यह नाम रखा गया था. लेकिन, समय के साथ इस सड़क के नाम को लेकर विवाद भी सामने आता रहा. कुछ लोग इसे सर हसन सुहरावर्दी के सम्मान से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इसे तत्कालीन बंगाल के पूर्व प्रधानमंत्री 'हुसैन शहीद सुहरावर्दी' से जोड़कर देखते हैं. हुसैन शहीद सुहरावर्दी का नाम 1946 के 'डायरेक्ट एक्शन डे' और उसके बाद हुए सांप्रदायिक दंगों के संदर्भ में अक्सर विवादों में रहा है. इसी ऐतिहासिक संदर्भ को आधार बनाकर नाम बदलने की मांग समय-समय पर उठती रही.