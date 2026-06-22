किसके नाम पर रखा गया था सड़क का नाम

8 मार्च 1933 को कलकत्ता नगर निगम ने पार्क सर्कस को कसाईपाड़ा लेन से जोड़ने वाली 100 फीट चौड़ी नई सड़क का नाम तय करने का प्रस्ताव पारित किया था. इसके बाद 20 अप्रैल 1933 को आधिकारिक रूप से इस सड़क का नाम 'सर हसन सुहरावर्दी' के नाम पर घोषित किया गया. बताया जाता है कि उनकी पारिवारिक संपत्ति भी इसी सड़क पर स्थित थी, जिसके कारण उनके सम्मान में यह नाम रखा गया था. लेकिन, समय के साथ इस सड़क के नाम को लेकर विवाद भी सामने आता रहा. कुछ लोग इसे सर हसन सुहरावर्दी के सम्मान से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इसे तत्कालीन बंगाल के पूर्व प्रधानमंत्री 'हुसैन शहीद सुहरावर्दी' से जोड़कर देखते हैं. हुसैन शहीद सुहरावर्दी का नाम 1946 के 'डायरेक्ट एक्शन डे' और उसके बाद हुए सांप्रदायिक दंगों के संदर्भ में अक्सर विवादों में रहा है. इसी ऐतिहासिक संदर्भ को आधार बनाकर नाम बदलने की मांग समय-समय पर उठती रही.