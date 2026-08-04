/41 साल बाद राजस्थान में फिर एक महिला बनी शाह बानो; शादी के 45 साल बाद शौहर ने भेजा तलाक का नोटिस

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Rajasthan News Today: राजस्थान के सुजानगढ़ से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने चार दशकों से ज्यादा वक्त तक साथ निभाने वाली अपनी बीवी को तलाक दे दिया. वह भी ऐसे वक्त में जब एक मर्द-औरत को एक दूसरे के साथ की सख्त जरुरत होती है. यह वाकया इलाके में चर्चा का मौजूं बना हुआ हैं. वहीं, कुछ लोग इसे शाह बानो केस से जोड़ देख रहे हैं.
मिली जानकारी के मुताबिक, 45 साल तक साथ निभाने के बाद एक 55 साल की खातून को जब उनके शौहर की ओर से तलाक का नोटिस मिला तो मामला थाने तक पहुंच गया. मुतास्सिरा औरत ने इस कदम को सिर्फ वैवाहिक विवाद नहीं, बल्कि जायदाद से जुड़ी साजिश बताते हुए अपने शौहर समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.
क्या है पूरा मामल?
सुजानगढ़ की रहने वाली 55 साल की मुतास्सिरा ताहिरा बानो ने अपने शौहर मोहम्मद सलीम खीची पर संगीन इल्जाम लगाया है. ताहिरा बानों ने बताया कि उनके शौहर ने 45 साल के वैवाहिक रिश्ते के बाद अचानक उन्हें तलाक का नोटिस भेज दिया.
ताहिरा बानो का कहना है कि इस कदम के पीछे उनके ससुर की ओर से उनके और उनके बच्चों के नाम की गई प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की नीयत हो सकती है. इसी इल्जाम की बुनियाद पर उन्होंने शौहर समेत पांच लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है.
"शादी के 45 साल तलाक का नोटिस मिलना तकलीफदेह"
ताहिरा बानो के मुताबिक, उनका निकाह साल 1981 में मोहम्मद सलीम खीची से हुआ था. शादी के बाद दोनों ने करीब 45 साल तक साथ जिंदगी गुजारी. इस रिश्ते से उनके तीन बच्चे हैं, जिनकी शादी भी हो चुकी है. मुतास्सिरा का कहना है कि इतने लंबे शादीशुदा जिंदगी के बाद अचानक तलाक का नोटिस मिलना उनके लिए बेहद तकलीफदेह और सदमे से भरा हुआ है.
मुतास्सिरा का कहना है कि इस उम्र में जब इंसान अपने परिवार के साथ सुकून की जिंदगी की उम्मीद करता है, ऐसे वक्त में तलाक का नोटिस मिलने से उन्हें गहरा जेहनी सदमा पहुंचा है. उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस पूरे मामले के पीछे प्रॉपर्टी से जुड़ा तनाजा है और उनके हुकूक को मुतास्सिर करने की कोशिश की जा रही है.
ताहिरा बानो ने अपनी शिकायत में शौहर सहित कुल पांच लोगों को मुल्जिम बनाया है. शिकायत मिलने के बाद सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. जांच के दौरान सभी मुतल्लिका लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे और सामने आने वाले तथ्यों के बुनियाद पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मुतास्सिरा ने शफ्फाफ जांच की मांग
इस मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी मुकेश सिंह ने बताया कि मुतास्सिरा की ओर से दी गई रिपोर्ट के बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है. वहीं, ताहिरा बानो ने भी अपने साथ हुए घटनाक्रम को लेकर इंसाफ की मांग की है. मुतास्सिरा के बेटे मोहम्मद नदीम ने भी इंताजामिया से शफ्फाफ जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और उनकी मां को इंसाफ मिल सके.
ताहिरा बानो के तलाक का मामला शाह बानो से क्यों मिलता जुलता है?
साल 1985 का शाह बानो केस भारत के सबसे चर्चित कानूनी मामलों में शामिल है. यह मामला तलाकशुदा मुस्लिम औरत के नफ्का (भरण-पोषण) के हक से जुड़ा था. इंदौर की रहने वाली शाह बानो ने शौहर मोहम्मद अहमद खान से तलाक के बाद गुजारा भत्ते के लिए अदालत का रुख किया था. शौहर का कहना था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इद्दत की मुद्दत तक है.
शाह बाने की शादी मोहम्मद अहमद से साल 1932 में हुई थी, लेकिन 1975 में शौहर ने बानो और उनके पांच बच्चों को घर से निकाल दिया. घर से निकालने के बाद शौहर 200 रुपये प्रति माह भरण पोषण के लिए भत्ता देता था, लेकिन बाद में बंद कर दिया. परेशान होकर शाह बानो ने 1978 में 62 साल की उम्र में कोर्ट दरवाजा खटखटाया. इसके बाद मोहम्मद अहमद खान ने बानो को तीन तलाक दे दिया और दावा किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उसकी जिम्मेदारी इद्दत अवधि (तलाक के बाद लगभग 3 महीने) तक भत्ता और मेहर तक महदूद है.
मोहम्मद अहमद ने शाह बानो को इसके बाद सिर्फ 5400 रुपये देकर आगे उनकी और बच्चों की कोई जिम्मेदारी उठाने से इंकार कर दिया. शाह बानो के शौहर ने दावा किया कि तलाक के बाद वह उसकी बीवी नहीं रही हैं. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने 23 अप्रैल 1985 को फैसला सुनाते हुए कहा कि CrPC की धारा 125 सभी मजहब के लोगों पर लागू होती है. कोर्ट ने कहा कि अगर तलाकशुदा औरत अपना गुजारा नहीं कर सकती तो शौहर को उसे भरण-पोषण देना होगा. अदालत ने यह भी कहा कि मेहर औरत के पूरे गुजारे का मुताबादिल नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले बरकार रखते हुए उन्हें 179.20 प्रति माह हर महीने भत्ता देने का हुक्म दिया.