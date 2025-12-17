हिजाब खींचने पर बुरे फंसे CM नीतीश और संजय निषाद, सुमैया राणा ने दोनों पर दर्ज कराया मुकदमा

Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सार्वजनिक तौर पर मुस्लिम डॉक्टर नुसरत परवीन की हिजाब खींचे जाने पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. विपक्षी दलों और मुस्लिम समाज के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की कि वह पीड़िता से बिना शर्त माफी मांगे. इस बीच उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की. इस मामले पर मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने सीएम नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दी है.

सुमैया राणा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ लखनऊ के केसरबाग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है. सुमैया राणा ने कहा कि यह घटना समाज के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करती है. उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा हिजाब खींचने की निंदा की और कहा कि किसी भी महिला का हिजाब उसकी मर्जी के बिना खींचना गलत है और उस महिला के लिए अपमानजनकघटना है.

CM नीतीश की इस गलत हरकत से कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा मनोबल- सुमैया राणा

उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने बड़े एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा हिजाब खींचने का मतलब है कि आप अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वे भी इस प्रकार के काम करें. सुमैया राणा ने संजय निषाद का जिक्र करते हुए कहा कि संजय निषाद ने इस मामले पर बेहद अभ्रद बात कही है. इसी मामले को लेकर सुमैया राणा ने सीएम नीतीश और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है.

संजय निषाद ने की अभद्र टिप्पणी

गौरतलब है कि संजय निषाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हिजाब खींचने की घटना का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भी इंसान हैं. उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ हिजाब छूने पर इतना हल्ला हो रहा है, अगर कहीं और छू देते तो क्या होगा. इस बयान को लेकर संजय निषाद चौतरफा निशाने पर हैं, देश भर के विपक्षी नेता संजय निषाद के बयान की निंदा कर रहे हैं.