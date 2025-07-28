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Zee SalaamIndian Muslimदिल्ली में ओला ड्राइवर ने मुसलमानों से मारपीट का किया दावा, SC के वकील डॉ महमूद ने खोली पोल!

दिल्ली में ओला ड्राइवर ने मुसलमानों से मारपीट का किया दावा, SC के वकील डॉ महमूद ने खोली पोल!

Delhi Cab Driver Admits to Targeting Muslims: नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉ सैफ महमूद ने एक ओला कैब ड्राइवर के जरिये मुसलमानों को उनकी धार्मिक आधार पर हिंसा किए जाने का खुलासा किया. उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओला ड्राइवर ने मुसलमान यात्रियों को उनकी धार्मिक पहचान और नॉन-वेज खाने की वजह से पीटने का दावा किया है. उन्होंने आलो के CEO भाविश अग्रवाल से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 20, 2026, 12:04 AM IST

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प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

Delhi News: धार्मिक पहचान के आधार पर मुसलमानों को निशाना बनाने और उनके खिलाफ हिंसा की घटनाएं अब भारत के कई राज्यों में आम हो गई है. आलम यह है कि इस तरह की घटनाएं अब देश की राजधानी दिल्ली में सरेआम हो रही है. ईद पर खून से होली खेलने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक कैब ड्राइवर ने सुप्रीम कोर्ट के मुस्लिम वकील के साथ उनकी मजहब की वजह से बदसलूकी की. 

सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉ सैफ महमूद ने अपने साथ हुई घटना को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया. इसके बाद मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं. उन्होंने 16 मार्च को कैब सेवा देने वाली कंपनी ओला और उसके सीईओ भाविश अग्रवाल को एक पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की.

डॉ महमूद के मुताबिक, 15 मार्च को उन्होंने ओला कैब बुक की थी. इस दौरान ड्राइवर, जिसका नाम ऐप पर "श्री राम" दिख रहा था, ने कथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं का खुलकर जिक्र किया और उन पर गर्व भी जताया. वकील ने आरोप लगाया कि ड्राइवर ने अलग-अलग घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि उसने मुस्लिम यात्रियों को सिर्फ उनकी मजहबी पहचान और गाड़ी में नॉन-वेज खाना खाने की वजह से पीटा.

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डॉ महमूद ने अपने पत्र में एक घटना का जिक्र किया, जिसमें ड्राइवर ने दावा किया कि उसने एक मुस्लिम यात्री को इसलिए बुरी तरह पीटा क्योंकि वह गाड़ी में मांसाहारी खाना खा रहा था. ड्राइवर के मुताबिक, वह एक ढाबे पर रुका, जहां मौजूद अन्य लोगों ने भी उस यात्री को पीटने में उसका साथ दिया और उसकी टांगें तोड़ दीं. ड्राइवर ने यह भी कहा कि उस यात्री ने बदले में धमकी दी थी कि वह अपने लोगों को बुलाकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर देगा. इसके बाद ड्राइवर ने उसे ऐसी हालत में छोड़ दिया कि वह अपने गंतव्य तक पहुंच ही न सके.

यह भी पढ़ें: Umar Khalid Case: यूएन की रिपोर्ट से हड़कंप, हिरासत को बताया गैरकानूनी; BJP सरकार नहीं दे रही जवाब!

सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बताया कि ड्राइवर ने इस पूरी घटना को बड़े गर्व के साथ सुनाया और हर फेज में हिंसा का महिमामंडन किया. उन्होंने एक और घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ड्राइवर ने नोएडा में भी एक शख्स के साथ इसी तरह मारपीट करने की बात को स्वीकार किया, और इशारा किया कि वह शख्स भी मुस्लिम था.

एडवोकेट डॉ महमूद ने कहा कि ड्राइवर की बातें किसी भी तरह से सामान्य या अनजाने में कही गई टिप्पणियां नहीं थीं, बल्कि यह साफ तौर पर इस्लामोफोबिया का प्रदर्शन था. उन्होंने आरोप लगाया कि ड्राइवर बार-बार पीड़ितों की मुस्लिम पहचान पर जोर दे रहा था और यहां तक कह रहा था कि "उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों को सबक सिखाने का अच्छा काम कर रही है."

एडवोकेट डॉ महमूद के मुताबिक, ड्राइवर की बातचीत का लहजा, विषय और तरीका ऐसा था, जैसे उन्हें उनकी मजहबी पहचान की वजह से डराने की कोशिश की जा रही थी. उन्होंने दावा किया कि यह एक सुनियोजित कोशिश थी, जिसमें मजहबी हिंसा का गुडगान करते हुए उन्हें डराने का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी. 

इस घटना को लेकर डॉ महमूद ने ओला से कई अहम सवाल भी पूछे हैं. उन्होंने कंपनी से जानना चाहा कि क्या वह अपने ड्राइवरों के जरिये फैलाए जा रहे सांप्रदायिक नफरत, इस्लामोफोबिया और हिंसा के महिमामंडन को नजरअंदाज कर रही है या उसे सहन कर रही है. साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि कंपनी की गैर-भेदभाव नीति क्या है, उसे कैसे लागू किया जाता है और यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं?

डॉ महमूद ने कंपनी से इस मामले में तुरंत जवाब देने और संबंधित ड्राइवर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, इसकी जानकारी देने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कंपनी ने जवाब नहीं दिया तो वह इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सामने भी उठाएंगे. वकील ने अपने पत्र में कहा कि यह मामला सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा का नहीं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले लोगों के जरिये फैलाए जा रहे सांप्रदायिक हिंसा के खतरे से भी जुड़ा हुआ है.

यह भी पढ़ें: ईद पर हिंदूवादी संगठनों की धमकी; HC ने दिल्ली पुलिस से जो कहा, वो आप भी पढ़ें...

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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