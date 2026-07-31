/मुस्लिम पर्सनल लॉ पर फिर छिड़ी रार, SC ने सरकार से पूछा, क्यों न खत्म कर दिया जाए बहुविवाह प्रथा?

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Indian Muslims Polygamy Marriage Rule: हिंदुस्तान सबसे बड़े अक्लियाती तबका मुसलमानों का एक और मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के चौखट पर पहुंच गई है. इस बार मामला औरतों को बराबरी का हक और बहुविवाद की प्रथा से जुड़ा मामला. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से जवाब तलब करते हुए पूछा है कि आखिर इस निजाम को पूरी तरह खत्म क्यों न किया जाए.
अदालत-ए-उज्मा ने शुक्रवार (31 जुलाई) को मरकजी हुकूमत को नोटिस किया. अदालत ने पूछा कि मुस्लिमों में बहुविवाह की इजाजत देने वाली प्रथा को पूरी तरह खत्म क्यों न किया जाए? चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने यह नोटिस जकिया सोमन, नूरजहां साफिया नियाज समेत दीगर औरतों की अर्जियों पर जारी किया है.
अर्जी में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 के तहत मुस्लिम मर्जों को बहुविवाह की इजाजत मिलती है, जबकि दूसरे समुदायों में दूसरी शादी कानूनन जुर्म है. भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली शादी रहते हुए, दूसरी शादी करने पर सात साल तक की सजा की तजवीज है, लेकिन मुस्लिम मर्द इस कानून के दायरे से बाहर हैं.
अर्जीगुजारों का कहना है कि यह निजाम मुस्लिम औरतों के साथ नाइंसाफी है और संविधान में मिले बराबरी के हुकूक की खिलाफवर्जी करती है. उनके मुताबिक बहुविवाह की वजह से औरतों और बच्चों को मानसिक, जज्बाती और माली नुकसान उठाना पड़ता है.
अर्जी में यह भी दलील दी गई है कि इस्लाम में बहुविवाह कोई लाजिमी हुक्म नहीं, बल्कि कुछ खास हालात में दी गई एक इजाजत है, जिसकी शर्तों को पूरा करते हुए सभी बीवियों के साथ पूरा इंसाफ करना है. इसलिए इसे मजहबी आजादी के नाम पर इसे पूरी तरह से तहफ्फुज फराहम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे औरतों के बुनियादी हुकूक मुतास्सिर होते हैं.
साइलीन ने अदालत को बताया कि ट्यूनीशिया और तुर्की समेत कई मुस्लिम-अक्सरीयती मुल्कों में बहुविवाह पर पहले ही पाबंदी लगाई जा चुकी है. उन्होंने मांग की है कि अदालत इस रस्म की आईनी हैसियत पर फैसला दे और तमाम मजाहिब के लोगों के लिए यकसां कानून नाफिज करने पर गौर करे.
अदालत-ए-उज्मा में दाखिल अर्जी में यह भी कहा गया है कि मुस्लिम निकाह और तलाक की रजिस्ट्री (इंद्राज) को लाजमी बनाया जाए, ताकि छुपाकर दूसरी शादी करने की गुंजाइश खत्म हो सके. इसके साथ ही पहली बीवी और बच्चों को रिहाइश का हक, वक्त पर नाना-नफका (Alimony) और दूसरी बीवी व उसके बच्चों को भी कानूनी तहफ्फुज यकीनी बनाया जाए.