Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3082645
Zee SalaamIndian Muslimभोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नमाज और पूजा को लेकर दिया बड़ा आदेश

भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नमाज और पूजा को लेकर दिया बड़ा आदेश

Supreme Court on Bhojshala: सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मामले में आदेश दिया है कि हिंदू समुदाय बसंत पंचमी पर दोपहर 12 बजे तक और फिर शाम 4 बजे के बाद पूजा करेगा, जबकि मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने की इजाजत होगी.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 22, 2026, 12:38 PM IST

Trending Photos

भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नमाज और पूजा को लेकर दिया बड़ा आदेश

Bhojshala News: मध्य प्रदेश के धार जिले में मौजूद भोजशाला कॉम्प्लेक्स को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष को दोपहर 12 बजे तक पूजा करने का निर्देश दिया है. इसके बाद मुस्लिम दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ेंगे. फिर हिंदू पक्ष शाम 4 बजे के बाद अपनी पूजा फिर से शुरू कर सकता है.

दरअसल, हिंदू पक्ष ने 20 जनवरी को एक याचिका दायर कर 23 जनवरी को पड़ने वाली बसंत पंचमी पर पूरे दिन लगातार सरस्वती पूजा करने की इजाजत मांगी थी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और विपुल पंचोली की बेंच ने की. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पिछले कुछ सालों से बसंत पंचमी जुमे के दिन पड़ रही है. हिंदू पक्ष के वकील ने दलील दी कि कल बसंत पंचमी है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा, हवन और पारंपरिक कार्यक्रम होंगे.

मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा?
वहीं, ASI के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी इंतजाम किए जाएंगे, जैसा कि पिछले सालों में किया गया है. मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा कि दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा की जाएगी, जिसके बाद परिसर खाली कर दिया जाएगा. हिंदू पक्ष ने सुझाव दिया कि नमाज़ शाम 5 बजे के बाद की जाए ताकि पूजा बिना किसी रुकावट के हो सके, लेकिन मस्जिद पक्ष ने साफ किया कि जुमे की नमाज का समय नहीं बदला जा सकता, हालांकि दूसरी नमाजों का समय एडजस्ट किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट ने दिया संतुलित फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित समाधान अपनाते हुए कहा कि परिसर के अंदर नमाज के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच एक अलग और तय जगह दी जाएगी, जिसमें आने-जाने के लिए अलग रास्ते होंगे, ताकि नमाज शांति से अदा की जा सके. इसी तरह, हिंदू समुदाय को भी बसंत पंचमी के मौके पर अपने पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए परिसर के अंदर एक अलग जगह दी जाएगी. कोर्ट ने साफ किया कि यह व्यवस्था सांप्रदायिक सद्भाव और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है. प्रशासन और ASI को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी समुदाय के धार्मिक कार्यक्रमों में कोई रुकावट न हो और शांति बनी रहे.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Bhojshala NewsSupreme Court Bhojshala orderDhar Bhojshala verdict

Trending news

Bhojshala News
भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नमाज और पूजा को लेकर दिया बड़ा आदेश
iraq news
सीरिया से इराक ट्रांसफर हुए 150 ISIS कैदी, सभी पर है संगीन इल्जाम
Lucknow news
तलाक के लिए साजिश! पति ने बॉयफ्रेंड से थार में रखवाया बीफ, पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी
Pakistan News
एक दुकान से मिले 30 लाशें, कराची अग्निकांड में दिल दहला देने वाला खुलासा
Supreme court hearing
Bhojshala: बसंत पंचमी पर ‘स्पेशल’ हिंदू पूजा की मांग पर आज होगी SC में सुनवाई
Iran Protest Crackdown
ईरान प्रोटेस्ट में कितने लोगों की हुई है मौत, सरकार ने कर दिया सबकुछ क्लियर
jammu kashmir news
नक्शा बदलेगा या सियासत? जम्मू-कश्मीर में नए बंटवारे की मांगों ने बढ़ाई सियासी गर्मी
kabul terrorist attack
काबुल आतंकी हमले पर UN सुरक्षा परिषद का कड़ा संदेश, आतंकियों को चेतावनी
Arab Countries on Gaza
इजरायल के दबाव में झुके अरब देश, गाजा से फिलिस्तीनी अथॉरिटी को किया बाहर
muslim news
अखिलेश और ओवैसी में होगा गठबंधन, SP नेताओं के धुर विरोधी बयानों से लोग हुए कंफ्यूज