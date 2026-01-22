भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नमाज और पूजा को लेकर दिया बड़ा आदेश

Bhojshala News: मध्य प्रदेश के धार जिले में मौजूद भोजशाला कॉम्प्लेक्स को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष को दोपहर 12 बजे तक पूजा करने का निर्देश दिया है. इसके बाद मुस्लिम दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ेंगे. फिर हिंदू पक्ष शाम 4 बजे के बाद अपनी पूजा फिर से शुरू कर सकता है.

दरअसल, हिंदू पक्ष ने 20 जनवरी को एक याचिका दायर कर 23 जनवरी को पड़ने वाली बसंत पंचमी पर पूरे दिन लगातार सरस्वती पूजा करने की इजाजत मांगी थी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और विपुल पंचोली की बेंच ने की. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पिछले कुछ सालों से बसंत पंचमी जुमे के दिन पड़ रही है. हिंदू पक्ष के वकील ने दलील दी कि कल बसंत पंचमी है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा, हवन और पारंपरिक कार्यक्रम होंगे.

मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा?

वहीं, ASI के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी इंतजाम किए जाएंगे, जैसा कि पिछले सालों में किया गया है. मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा कि दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा की जाएगी, जिसके बाद परिसर खाली कर दिया जाएगा. हिंदू पक्ष ने सुझाव दिया कि नमाज़ शाम 5 बजे के बाद की जाए ताकि पूजा बिना किसी रुकावट के हो सके, लेकिन मस्जिद पक्ष ने साफ किया कि जुमे की नमाज का समय नहीं बदला जा सकता, हालांकि दूसरी नमाजों का समय एडजस्ट किया जा सकता है.

कोर्ट ने दिया संतुलित फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित समाधान अपनाते हुए कहा कि परिसर के अंदर नमाज के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच एक अलग और तय जगह दी जाएगी, जिसमें आने-जाने के लिए अलग रास्ते होंगे, ताकि नमाज शांति से अदा की जा सके. इसी तरह, हिंदू समुदाय को भी बसंत पंचमी के मौके पर अपने पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए परिसर के अंदर एक अलग जगह दी जाएगी. कोर्ट ने साफ किया कि यह व्यवस्था सांप्रदायिक सद्भाव और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है. प्रशासन और ASI को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी समुदाय के धार्मिक कार्यक्रमों में कोई रुकावट न हो और शांति बनी रहे.