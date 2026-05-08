कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी कहने वाले मंत्री का बेशर्मी के साथ सरकारी वकील ने SC में किया बचाव

Supreme Court on Kunwar Vijay Shah: पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जब पूरे देश के लोगों की नाराजगी उफान पर थी, ऐसे समय में भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिये सरहद पार बैठे आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था. इस जंग में सेना के अधिकारियों और जवानों की भूमिका अहम रही है, उन्हीं में से एक हैं कर्नल सोफिया कुरैशी.

एक ओर जहां सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी देश के सामने ऑपरेशन सिंदूर की अहम जानकारी रखकर सम्मान पा रही थीं. ठीस उसी समय मध्य प्रदेश के विवादित मंत्री कुंवर विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया. अब इसी मामले में चल रही कानूनी कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने सरकार की देरी पर सख्त रुख अपनाया.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर कड़ा रूख अपनाया. सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान साफ शब्दों में नाराजगी जताते हुए कहा कि अब बहुत हो चुका है और मामले में तुरंत अदालत के आदेश का पालन किया जाए. अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि अब तक मुकदमा चलाने की इजाजत पर फैसला क्यों नहीं लिया गया है?

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यह पूरा मामला कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई उस टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें बीजेपी नेता और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह ने उन्हें "आतंकियों की बहन" कह दिया था. इस बयान के बाद पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है और सरकार अभी इजाजत मिलने का इंतजार कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि बयान दुर्भाग्यपूर्ण था और शायद मंत्री महिला अधिकारी की तारीफ करना चाहते थे, लेकिन ठीक तरह से अपनी बात नहीं रख पाए.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस दलील से सुप्रीम कोर्ट ने असहमति जताई. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा कि यह सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बल्कि बहुत ही संगीन मामला है. उन्होंने कहा कि मंत्री होने के नाते उन्हें अपने शब्दों का चुनाव समझदारी से करना चाहिए था और अगर यह तारीफ थी तो उसे सही तरीके से इजहार किया जाना चाहिए था.

जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि रिपोर्ट में यह जिक्र है कि मंत्री ऐसे बयान देने के आदी रहे हैं, इसलिए इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता. अदालत ने साफ निर्देश दिया कि अब और देरी नहीं होनी चाहिए और पहले ही माफी आ जानी चाहिए थी, खासकर तब जब अदालत ने खुद इस मामले पर संज्ञान लिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह तय प्रक्रिया के मुताबिक जल्द फैसले ले और मामले को चार हफ्ते बाद फिर से लिस्टेड करने का आदेश दिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के मामले में मुकदमा चलाने की इजाजत पर दो हफ्ते के भीतर फैसले ले.

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इस बयान को संगीन मानते हुए खुद संज्ञान लिया था और पुलिस को मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. इसके बाद मानपुर पुलिस थाने में कुंवर विजय शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

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