दक्षिणपंथियों की नहीं चलेगी दादागिरी! सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया- "वंदे मातरम्" गाना अनिवार्य नहीं

Vande Mataram Rules: दक्षिणपंथी संगठनों ने हालिया कुछ सालों में राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" को लेकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया, और कई स्थानों पर मुसलमानों के साथ मारपीट की गई. हालांकि, भारतीय संविधान में "वंदे मातरम्" को लेकर स्पष्ट कानून होने के बावजूद इसको लेकर कथित तौर पर दक्षिणपंथी संगठनों ने समुदाय विशेष को टार्गेट करते हुए देश का अमन चैन खराब करने की कोशिश की. लंबे विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने "वंदे मातरम्" को लेकर एक स्पष्ट आदेश दिया है.



राजधानी दिल्ली स्थित देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ने "वंदे मातरम्" को लेकर उठे विवाद पर बुधवार (25 मार्च) फैसला सुनाते हुए अमह टिप्पण की है. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि सरकारी कार्यक्रमों में "वंदे मातरम्" गाना अनिवार्य नहीं है और इस मुद्दे पर दायर याचिका को सुनने से इनकार कर दिया.

बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने इस याचिका को "समय से पहले" और "भेदभाव की अस्पष्ट आशंका" पर आधारित बताया. यह याचिका मोहम्मद सईद नूरी नाम के व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी, जिसमें गृह मंत्रालय के उस सर्कुलर को चुनौती दी गई थी, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और औपचारिक आयोजनों में "वंदे मातरम्" का 6 छंदों वाले पूरे एडिशन को बजाने या गाने के लिए अनिवार्य कर दिया था.

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याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील संजय हेगड़े ने दलील दी कि वे देश के हर मजहब का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर लोगों को उनके मजहब और अकीदत के खिलाफ जाकर "वंदे मातरम्" गाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह एक तरह से "वफादारी दिखाने का सामाजिक दबाव" बन सकता है. इस पर जस्टिस बागची ने सवाल किया कि क्या इस सर्कुलर में "वंदे मातरम्" न गाने पर कोई सजा तय की गई है, या किसी शख्स को इसके लिए किसी कार्यक्रम से बाहर किया गया है? इस पर वकील ने कहा कि भले ही कानूनी सजा न हो, लेकिन न गाने वालों पर सामाजिक दबाव जरूर बनता है.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी पूछा कि क्या याचिकाकर्ता को कभी ऐसा कोई नोटिस मिला है, जिसमें उन्हें "वंदे मातरम्" गाने के लिए मजबूर किया गया हो? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सर्कुलर की एक अहम बात पर जोर दिया. जस्टिस बागची ने कहा कि इसमें "May" (यानी कर सकते हैं) शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब यह है कि यह एक विकल्प है, न कि अनिवार्यता. यानी लोगों को गाने की भी आजादी है और न गाने को लेकर भी पूरी तरह से छूट है.

आखिर में कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या उन्हें मजबूर किया जाता है, तो वे फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं. फिलहाल, यह याचिका सिर्फ आशंका पर आधारित है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है.

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