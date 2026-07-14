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'भोजशाला में नमाज के लिए बगल में दी जाए जगह', सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों के पक्ष में दिया बड़ा फैसला

Bhojshala Kamal Maula Mosque Dispute: सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश में भोजशाला (कमल मौला मस्जिद) विवाद पर एक अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने आदेश दिया कि भोजशाला से सटी खाली ज़मीन मुस्लिम समुदाय को जुमे की नमाज के लिए दी जाए. कोर्ट ने कई अहम टिप्पणी की है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 14, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:33 PM IST
'भोजशाला में नमाज के लिए बगल में दी जाए जगह', सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों के पक्ष में दिया बड़ा फैसला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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