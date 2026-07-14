'भोजशाला में नमाज के लिए बगल में दी जाए जगह', सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों के पक्ष में दिया बड़ा फैसला

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Bhojshala News: मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला (कमल मौला मस्जिद) विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष को राहत दी. कोर्ट ने निर्देश दिया कि हर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए परिसर के पास एक खुली जगह उपलब्ध कराई जाए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ASI को निर्देश दिया कि वे ढांचे की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव न करें. इस मामले में अगली सुनवाई तीन हफ़्ते बाद होगी.
मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सभी पक्षों की सुविधा के मुताबिक जल्द ही सुनवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की जाएगी. मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुज़ैफ़ा अहमदी ने दलील दी कि हाई कोर्ट के आदेश से पहले जो व्यवस्था थी, उसे अचानक बदल दिया गया और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका तक नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि उन्हें धार्मिक गतिविधियों से पूरी तरह अलग कर दिया गया है और हाई कोर्ट को कुछ समय के लिए अपने आदेश पर रोक लगा देनी चाहिए थी.
सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा?
सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था को अचानक बदलना सही नहीं है. उन्होंने बताया कि ब्रिटिश काल के दस्तावेज़ों से पता चलता है कि भोजशाला परिसर में लंबे समय से नमाज़ पढ़ी जाती रही है. उन्होंने कहा कि वसंत पंचमी पर पूजा करने और शुक्रवार को नमाज़ पढ़ने की व्यवस्था धार्मिक सद्भाव का एक उदाहरण थी, जिसे बनाए रखा जाना चाहिए. सिंघवी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए. उन्होंने आगे तर्क दिया कि परिसर में अभी कोई स्थायी मूर्ति स्थापित नहीं है और पूजा रोजाना कार्डबोर्ड पर बनी तस्वीर का इस्तेमाल करके की जाती है.
चीफ जस्टिस ने संयम बरतने की दी सलाह
केंद्र सरकार की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को आए हुए दो महीने बीत चुके हैं और इस दौरान प्रशासन ने उसके मुताबिक कदम उठाए हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि अभी इलाके में शांति है और इस समय व्यवस्था में बदलाव करना सही नहीं होगा. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि कोर्ट में दिए गए बयानों का बाहर गलत मतलब निकाला जा सकता है. इसलिए सभी को अपनी बात ज़िम्मेदारी से रखनी चाहिए. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने इस बात का खास ध्यान रखा था कि समाज में कोई गलत संदेश न जाए.