'भोजशाला में नमाज के लिए बगल में दी जाए जगह', सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों के पक्ष में दिया बड़ा फैसला

चीफ जस्टिस ने संयम बरतने की दी सलाह

केंद्र सरकार की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को आए हुए दो महीने बीत चुके हैं और इस दौरान प्रशासन ने उसके मुताबिक कदम उठाए हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि अभी इलाके में शांति है और इस समय व्यवस्था में बदलाव करना सही नहीं होगा. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि कोर्ट में दिए गए बयानों का बाहर गलत मतलब निकाला जा सकता है. इसलिए सभी को अपनी बात ज़िम्मेदारी से रखनी चाहिए. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने इस बात का खास ध्यान रखा था कि समाज में कोई गलत संदेश न जाए.