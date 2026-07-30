Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /यहां-वहां नहीं, भोजशाला के पास ही होगी जुमे की नमाज; SC ने सरकार को लगाई कड़ी फटकार

यहां-वहां नहीं, भोजशाला के पास ही होगी जुमे की नमाज; SC ने सरकार को लगाई कड़ी फटकार

Supreme Court Order on Friday Namaz at Bhojshala: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हुकूमत को हुक्म दिया कि भोजशाला परिसर से सटी खसरा नंबर 596 की जमीन पर हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक मुस्लिम समुदाय को जुमे की नमाज की सहूलियत मुहैया कराए. इतना ही नहीं, अदालत-ए-उजमा ने रियासती हुकूमत के मौकिफ पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि मजहबी आजादी और लॉ एंड ऑर्डर, दोनों की हिफाजत करना एमपी हुकूमत की बराबर जिम्मेदारी है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 30, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:34 PM IST
यहां-वहां नहीं, भोजशाला के पास ही होगी जुमे की नमाज; SC ने सरकार को लगाई कड़ी फटकार
Image Credit: (फाइल फोटो)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भोजशाला के पास ही होगी जुमे की नमाज; SC ने सरकार को लगाई कड़ी फटकार
madhya pradesh news32 min ago
2
Andhra pradesh news1 hr ago
3
Uttar Pradesh news2 hrs ago
4
us iran conflict3 hrs ago
5
muslim news3 hrs ago