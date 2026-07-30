/यहां-वहां नहीं, भोजशाला के पास ही होगी जुमे की नमाज; SC ने सरकार को लगाई कड़ी फटकार

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Dhar Bhojshala Controversy: भोजशाला केस में गुरुवार (30 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है. इस मामले में मुसलमानों को जुमे की नमाज के लिए एक मुनासिब जगह मिलने का रास्ता साफ होता दिखाई दिया है. अदालत-ए-उज्मा ने मध्य प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी है कि इबादत के हक की हिफाजत करते हुए मुसलमानों के लिए भोजशाला परिसर से सटी हुई जगह पर नमाज की सहूलियत मुहैया कराई जाए. अदालत के इस रुख को मजहबी आजादी और दस्तूरी हुकूक की अहम तस्दीक माना जा रहा है.
अपने हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश हुकूमत शुक्रवार को जुमें की नमाज के लिए भोजशाला परिसर के बगल में मौजूद एक जगह मुहैया कराए. अदालत ने यह भी साफ किया कि मुस्लिम समुदाय को खसरा नंबर 596 की उस जमीन पर, जिसे दरगाह की जमीन बताया गया है, हर शुक्रवार दोपहर एक बजे से तीन बजे तक नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए. अदालत के मुताबिक यह जगह मुतनाजा अहाते से बिल्कुल सटी हुई है और नमाज के लिए मुनासिब भी नजर आती है.
"हिंदू-मुस्लिम आपसी रजामंदी से मुताबादिल जगह का कर सकते हैं इंतिखाब"
अदालत ने अपने हुक्म में यह भी कहा कि अगर दोनों फरीक आपसी रजामंदी से किसी दूसरी जगह पर राजी हो जाते हैं, तो इस हुक्म से उस पर कोई रोक नहीं होगी. यानी दोनों फरीक चाहें तो मिलकर किसी मुताबादिल जगह का भी इंतिखाब कर सकते हैं. सुनवाई के दौरान सीनियर वकील हुजैफा अहमदी ने अदालत से दरख्वास्त की कि नक्शे में "दरगाह की जमीन" के तौर पर दर्ज इलाके को भी शुक्रवार की नमाज के लिए गौर में रखा जाए. अदालत ने इस पहलू पर भी विचार किया.
रियासती हुकूमत के मौकिफ पर अदालत का रुख सख्त
सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हुकूमत की तरफ से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल के. एम. नटराज ने कहा कि रियासती हुकूमत दो फरीकों के बीच हक के तनाजे में पड़ना नहीं चाहती. के. एम. नटराज का कहना था कि हुकूमत की पहली जिम्मेदारी सिर्फ अमन के साथ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है.
इस दलील पर अदालत-ए-उज्मा ने सख्त रुख अपनाया. जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने साफ अल्फाज में कहा कि किसी भी रियासत की जिम्मेदारी सिर्फ अमन बनाए रखना नहीं है, बल्कि हर नागरिक के मजहबी हक की हिफाजत करना भी उसका दस्तूरी फर्ज है. अदालत की इस तब्सिरे ने वाजेह कर दिया कि कानूनो-जाब्ता और मजहबी आजादी, दोनों की हिफाजत करना रियासत की बराबर की जिम्मेदारी है.