मदरसा शिक्षा के पीछे पड़ने वाले से सुप्रीम कोर्ट नाराज़; चेतावनी देकर लगाया 1 लाख का जुर्माना

Supreme Court on Madarsa RTE Petition: सुप्रीम कोर्ट ने आज मदरसों और माइनॉरिटी कम्युनिटी द्वारा चलाए जा रहे दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट लागू करने की मांग वाली एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में पिटीशनर को कड़ी फटकार लगाई.जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की बेंच ने न सिर्फ पिटीशन सुनने से मना कर दिया, बल्कि पिटीशनर पर 1 लाख रुपये का भी जुर्माना लगाया.

बेंच ने साफ तौर पर कहा कि पिटीशनर ने 2014 के सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले (प्रमथी एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) को गैर-कानूनी तरीके से चैलेंज करने की कोशिश की थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि RTE एक्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर लागू नहीं होता है. कोर्ट ने कहा, "आप रिट पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते. ऐसी पिटीशन ज्यूडिशियरी की नींव को कमजोर करने की कोशिश हैं. हम पिटीशनर पर 1 लाख रुपये का फाइन लगा रहे हैं, लेकिन इसे कंटेम्प्ट केस बनने से रोकने तक ही खुद को लिमिटेड रख रहे हैं."

याचिकाकर्ता ने किया बड़ा दावा

यह पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत फाइल की गई थी. इसमें मांग की गई कि RTE एक्ट का सेक्शन 12(1)(c), जो प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 25 परसेंट रिज़र्वेशन जरूरी करता है, उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर भी लागू किया जाए. पिटीशनर ने दावा किया कि 'प्रमाति' फैसले की वजह से बड़ी संख्या में बच्चों को डाइवर्सिटी और इनक्लूजन के माहौल में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के उनके फंडामेंटल राइट से दूर रखा जा रहा है.

पिटीशनर का बड़ा आरोप

पिटीशनर ने यह भी आरोप लगाया कि कई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बेसिस पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं, जबकि कमजोर बच्चों को शामिल करने की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ज़िम्मेदारी से बचते हैं. उनके मुताबिक, यह प्रैक्टिस आर्टिकल 14, 15(4), और 21A का साफ उल्लंघन है और आर्टिकल 30(1) के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को दी गई ऑटोनॉमी का गलत इस्तेमाल है.

इससे पहले भी कोर्ट सुना चुका था फैसला

इससे पहले अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की एक और दो-जजों की बेंच ने चीफ जस्टिस को एक PIL भेजी थी जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने वाले सभी स्कूलों (माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सहित) में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) को ज़रूरी बनाने की मांग की गई थी.