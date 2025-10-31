Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3064892
Zee SalaamIndian Muslimअजमेर शरीफ दरगाह में पीएम की चादरपोशी रोकने की साजिश पर सुप्रीम कोर्ट का तमाचा, की ये टिप्पणी

अजमेर शरीफ दरगाह में पीएम की चादरपोशी रोकने की साजिश पर सुप्रीम कोर्ट का तमाचा, की ये टिप्पणी

Supreme Court on Ajmer Sharif Chadarposhi Case: सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाने की परंपरा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसे साझा सांस्कृतिक विरासत की जीत कहा.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Jan 06, 2026, 12:06 AM IST

Trending Photos

सुप्रीम कोर्ट का पीएम के चादरपोशी पर रोक लगाने से इंकार (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट का पीएम के चादरपोशी पर रोक लगाने से इंकार (फाइल फोटो)

Ajmer Sharif Dargah News Today: अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ी सदियों पुरानी परंपरा को लेकर दायर एक याचिका पर देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था का अहम फैसला सामने आया है. इस याचिका में प्रधानमंत्री की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाने की परंपरा पर रोक लगाने की मांग की थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि भारत की साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत पर किसी तरह की नकारात्मक राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है. 

इस फैसले पर चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने खुशी जताते हुए इसे ऐतिहासिक और सराहनीय करार दिया. अजमेर में मीडिया से बातचीत करते हुए सलमान चिश्ती ने सबसे पहले देशवासियों को नए साल 2026 की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल एक याचिका को खारिज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस सोच को भी खारिज करता है जो नफरत और विभाजन के जरिए समाज को तोड़ना चाहती है. उनके मुताबिक, इस फैसले ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय न्यायपालिका देश की आत्मा और उसकी परंपराओं की रक्षा करना जानती है.

सलमान चिश्ती ने बताया कि इस साल भी अजमेर शरीफ के उर्स के दौरान शांति और भाईचारे का संदेश पूरी दुनिया को दिया गया. करीब 10 लाख जायरीन और अकीदतमंदों ने उर्स में शिरकत की, जिससे दरगाह का माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक और सौहार्दपूर्ण बना रहा. उन्होंने कहा कि उर्स के दौरान सभी धर्मों और समुदायों के लोग एक साथ मौजूद थे, जो अजमेर शरीफ की गंगा-जमुनी तहजीब को दर्शाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि इस मौके पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरन रिजिजू ने भी दरगाह में चादर चढ़ाई. सलमान चिश्ती के मुताबिक, केंद्र सरकार, कैबिनेट, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और प्रधानमंत्री की ओर से भारत की आध्यात्मिक विरासत को सम्मान देने का यह एक मजबूत संदेश है. उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का आभार जताया.

चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन ने कहा कि पीएम की ओर से हर साल अजमेर शरीफ भेजी जाने वाली चादर को रोकने के लिए जो याचिका दायर की गई थी, वह पूरी तरह बेबुनियाद और भ्रामक थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर यह दिखा दिया कि नफरत फैलाने वाली कोशिशों को न्यायपालिका कभी स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने अदालत का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस फैसले ने करोड़ों भारतीयों की भावनाओं और आस्था की रक्षा की है.

सलमान चिश्ती ने जांच एजेंसियों से भी अपील की कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो न्यायपालिका का दुरुपयोग कर देश में अराजकता और तनाव फैलाना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह जांच होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को फंडिंग कहां से मिलती है और उनके पीछे कौन ताकतें काम कर रही हैं.

उन्होंने दोहराया कि अजमेर शरीफ दरगाह पूरी तरह से एक आध्यात्मिक स्थल है, जहां प्रेम, सद्भाव और आपसी सम्मान का संदेश मिलता है. उन्होंने कहा कि देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने यहां से शांति का पैगाम दिया है. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी लगातार दरगाह में चादर भेजते रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने यह साफ कर दिया है कि भारत में नफरत की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है और साझा विरासत ही देश की असली ताकत है.

यह भी पढ़ें: ईरान में महंगाई का विस्फोट, ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Ajmer Sharif DargahSupreme Courtmuslim news

Trending news

Ajmer Sharif Dargah
अजमेर शरीफ दरगाह में पीएम की चादरपोशी रोकने की साजिश पर सुप्रीम कोर्ट का तमाचा
iran news
ईरान में महंगाई का बम, ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी
Maharashtra news
"राष्ट्रपति बन सकता है मुसलमान, तो मेयर क्यों नहीं?" फडणवीस पर बरसे वारिस पठान
UP News
झांसी में ज्वेलरी खरीदने से पहले चेहरा खोलना जरूरी, सर्राफा बाजार का सख्त फरमान
Uttar Pradesh news
उन्नाव: मुस्लिम भावनाओं को भड़काने वाले कपड़ों से मचा बवाल, निकला शाहीन बाग कनेक्शन!
UP News
आजमगढ़: SIT जांच के नाम पर दबिश, डर और मारपीट में चली गई मदरसा संचालक की जान
West Bengal news
कोलकाता में TMC कार्यकर्ताओं ने हुमायूं कबीर को घेरा, लगाए BJP एजेंट-गौ बैक के नारे!
Birthday of Hazrat Ali
कौन हैं इस्लाम के बहादुर योद्धा हजरत अली, जिनके जन्मदिन पर CM योगी ने दी मुबारकबाद
Uttarakhand news
"मुल्लों के पीर क्यों पूजे जा रहे?" चरमपंथियों ने हिंदू परिवार की गिराई मजार
Bangladesh news
मुस्तफिजुर को रिलीज करने पर भड़का बांग्लादेश, IPL के टेलीकास्ट पर लगाया बैन