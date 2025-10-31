अजमेर शरीफ दरगाह में पीएम की चादरपोशी रोकने की साजिश पर सुप्रीम कोर्ट का तमाचा, की ये टिप्पणी

Supreme Court on Ajmer Sharif Chadarposhi Case: सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाने की परंपरा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसे साझा सांस्कृतिक विरासत की जीत कहा.
Ajmer Sharif Dargah News Today: अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ी सदियों पुरानी परंपरा को लेकर दायर एक याचिका पर देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था का अहम फैसला सामने आया है. इस याचिका में प्रधानमंत्री की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाने की परंपरा पर रोक लगाने की मांग की थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि भारत की साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत पर किसी तरह की नकारात्मक राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है.
इस फैसले पर चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने खुशी जताते हुए इसे ऐतिहासिक और सराहनीय करार दिया. अजमेर में मीडिया से बातचीत करते हुए सलमान चिश्ती ने सबसे पहले देशवासियों को नए साल 2026 की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल एक याचिका को खारिज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस सोच को भी खारिज करता है जो नफरत और विभाजन के जरिए समाज को तोड़ना चाहती है. उनके मुताबिक, इस फैसले ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय न्यायपालिका देश की आत्मा और उसकी परंपराओं की रक्षा करना जानती है.
सलमान चिश्ती ने बताया कि इस साल भी अजमेर शरीफ के उर्स के दौरान शांति और भाईचारे का संदेश पूरी दुनिया को दिया गया. करीब 10 लाख जायरीन और अकीदतमंदों ने उर्स में शिरकत की, जिससे दरगाह का माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक और सौहार्दपूर्ण बना रहा. उन्होंने कहा कि उर्स के दौरान सभी धर्मों और समुदायों के लोग एक साथ मौजूद थे, जो अजमेर शरीफ की गंगा-जमुनी तहजीब को दर्शाता है.
उन्होंने कहा कि इस मौके पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरन रिजिजू ने भी दरगाह में चादर चढ़ाई. सलमान चिश्ती के मुताबिक, केंद्र सरकार, कैबिनेट, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और प्रधानमंत्री की ओर से भारत की आध्यात्मिक विरासत को सम्मान देने का यह एक मजबूत संदेश है. उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का आभार जताया.
चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन ने कहा कि पीएम की ओर से हर साल अजमेर शरीफ भेजी जाने वाली चादर को रोकने के लिए जो याचिका दायर की गई थी, वह पूरी तरह बेबुनियाद और भ्रामक थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर यह दिखा दिया कि नफरत फैलाने वाली कोशिशों को न्यायपालिका कभी स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने अदालत का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस फैसले ने करोड़ों भारतीयों की भावनाओं और आस्था की रक्षा की है.
सलमान चिश्ती ने जांच एजेंसियों से भी अपील की कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो न्यायपालिका का दुरुपयोग कर देश में अराजकता और तनाव फैलाना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह जांच होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को फंडिंग कहां से मिलती है और उनके पीछे कौन ताकतें काम कर रही हैं.
उन्होंने दोहराया कि अजमेर शरीफ दरगाह पूरी तरह से एक आध्यात्मिक स्थल है, जहां प्रेम, सद्भाव और आपसी सम्मान का संदेश मिलता है. उन्होंने कहा कि देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने यहां से शांति का पैगाम दिया है. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी लगातार दरगाह में चादर भेजते रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने यह साफ कर दिया है कि भारत में नफरत की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है और साझा विरासत ही देश की असली ताकत है.
