तलाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘पत्नी को साथ रखो या पक्का मुआवज़ा दो

SC Divorce Case: देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों पर बहुसंख्यक विचारधारा थोपने की कोशिश, पत्नी से 16 महीने अलग रहने और 15 हजार प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के बावजूद तलाक की इजाजत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का परमानेंट मुआवजे का ऑफर लेकर आने का निर्देश, कहा: नहीं तो शांति से बैठो, 15 हजार दो और खुश रहो

भारत में तलाक और दूसरे फैमिली लॉ इतने उलझे हुए हैं कि कोई भी आसानी से किसी रिश्ते से बाहर निकलकर नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे ही तलाक के मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने एक 54 साल के मुस्लिम व्यक्ति को तलाक देने से मना कर दिया, जबकि वह अपनी पत्नी को हर महीने 15,000 रुपये दे रहा है, जो 16 साल से अलग रह रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अपनी पत्नी को अपने साथ रखो," यह इशारा करते हुए कि सुलह का दरवाजा इतनी आसानी से बंद नहीं किया जा सकता.

वहीं, पति के वकील ने कहा कि लंबे समय से अलग रहने की वजह से मिजाज बदल जाता है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने पिटीशनर से कहा कि अगर वह चाहता है कि कोर्ट उसकी तलाक की अर्जी पर विचार करे, तो उसे परमानेंट कम्पेनसेशन का एक सही ऑफर लाना चाहिए. जब ​​पिटीशनर ने कहा कि 15,000 रुपये महीने का पेमेंट उसका है. यह बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनकी महीने की इनकम 65,000 रुपये है. इस पर बेंच ने कहा कि 15,000 रुपये आजकल कुछ भी नहीं है, अगर आप कोई पक्का मुआवज़ा ऑफ़र लेकर आते हैं, तो हम अभी भी तलाक़ की अर्ज़ी पर विचार कर सकते हैं। बेंच ने कहा कि नहीं तो शांति से बैठिए, 15,000 रुपये देते रहिए और खुश रहिए.

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सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए कि आदमी मेंटेनेंस देने को तैयार नहीं है, पूछा कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ क्यों नहीं रखता? बेंच ने कहा, "अपनी पत्नी को अपने साथ रखो, क्या दिक्कत है?" इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दोनों 16 वर्षों से अलग रह रहे हैं, जिससे मिजाज बदल जाता है.

पत्नी के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसे परमानेंट कंपनसेशन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह असल में अपने पति के साथ वापस रहना चाहती है. उसने कोर्ट को यह भी बताया कि शादी से कोई बच्चा नहीं है और वह अभी अपनी मां के साथ रह रही है. इसके बाद बेंच ने पिटीशन खारिज कर दी और पति-पत्नी के वकीलों से कहा कि वे अपने क्लाइंट से परमानेंट कंपनसेशन के लिए इंस्ट्रक्शन लें. मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.