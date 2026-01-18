Delhi Riots के आरोपी उमर खालिद की जमानत पर चंद्रचूड़ की दो टूक; दोष साबित नहीं, तो जेल क्यों?

Umar Khalid Bail Case: साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामलों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम लगभग 6 साल से जेल में हैं. हालिया दिनों (5 जनवरी 2026) को देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था. वहीं, अब उमर खालिद की जमान को लेकर भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का बड़ा बयाय सामने आया है. इसमें उन्होंने जमानत की शर्तों को लेकर अहम टिप्पणी की, इसके बाद एक बार फिर उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत को लेकर चर्चा शुरु हो गई है.

इतवार (18 जनवरी) को पूर्व चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने जयपुर साहित्य उत्सव में पहुंचे थे. इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी शख्स को दोषी ठहराए जाने से पहले जमानत मिलना उसका अधिकार होना चाहिए. उन्होंने यह बात वरिष्ठ पत्रकार वीर संघवी के सवाल के जवाब में कही. यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के जरिये उमर खालिद की दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में जमानत खारिज किए जाने से जुड़ा था.

उमर खालिद की जमानत पर डी. वाई. चंद्रचूड़ ने क्या कहा?

जयपुर साहित्य उत्सव में पूर्व चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय कानून की बुनियाद "निर्दोष होने का अनुमान" है. उन्होंने कहा कि जब तक किसी पर दोष साबित न हो जाए, उसे निर्दोष माना जाता है. डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोई शख्स पांच या सात साल तक जेल में रहे और बाद में उसे बरी कर दिया जाए, तो उसके खोए हुए साल वापस नहीं लाए जा सकते है.

डी. वाई. चंद्रचूड़ ने साफ किया कि जमानत सिर्फ कुछ खास हालात में ही रोकी जानी चाहिए. जैसे, अगर आरोपी फिर से अपराध कर सकता हो, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता हो या कानून से बचने के लिए जमानत का गलत इस्तेमाल कर सकता हो. चंद्रचूड़ ने कहा कि जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो, वहां अदालत को केस की गहराई से जांच करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कई बार लोग बिना ठोस वजह के सालों तक जेल में रह जाते हैं. उन्होंने जिला और सेशन कोर्ट के जरिये जमानत याचिकाएं बार-बार खारिज किए जाने को चिंता की बात बताया. उन्होंने कहा कि यही वजह है कि ऐसे मामले आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं.

पूर्व CJI डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था की बड़ी समस्या मामलों के निपटारे में देरी है. अगर न्यायिक प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है, तो आरोपी को जमानत मिलनी चाहिए. उन्होंने अपने कार्यकाल के कुछ बड़े फैसलों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उनके समय में महिलाओं को सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन देने का फैसला हुआ, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया और चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द किया गया.

आजतक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, चंद्रचूड़ ने कहा कि उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सिविल सोसाइटी के प्रतिष्ठित लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए. उनका कहना था कि इससे न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता का भरोसा मजबूत होगा. पूर्व CJI ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद वे अपना निजी जिंदगी जी रहे हैं और किसी सरकारी या अन्य पद को स्वीकार नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज भी वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना गया है, जबकि इसमें सुधार की जरूरत है.

उमर खालिद और शरजील इमाम का क्या है मामला?

बता दें, दिल्ली दंगों (फरवरी 2020) से जुड़े 'बड़े षड्यंत्र' मामले में आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद जनवरी 2026 तक भी जेल में बंद हैं. दोनों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून यानी UAPA के तहत मामला दर्ज है और वे तिहाड़ जेल में बंद हैं. शरजील इमाम को 28 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने CAA-NRC के विरोध में दिए गए भाषणों के बाद खुद सरेंडर किया था.

बाद में शरजील इमाम को दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में भी आरोपी बनाया गया और UAPA के तहत चार्ज किया गया. जनवरी 2026 तक शरजील इमाम करीब छह साल से जेल में हैं. भाषणों से जुड़े कुछ मामलों में उन्हें 2024 में जमानत मिल गई थी, लेकिन दिल्ली दंगों के मुख्य षड्यंत्र केस में वे अब भी जेल में हैं. 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

इसी तरह उमर खालिद को 13 से 14 सितंबर 2020 की रात दिल्ली दंगों के षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था. जनवरी 2026 तक वे करीब पांच साल चार महीने से जेल में हैं. वे भी तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनकी कई जमानत याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं. 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी. इसी मामले में पांच अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन उमर खालिद को राहत नहीं मिली. जनवरी 2026 तक की स्थिति के मुताबिक, दिल्ली दंगों के 'बड़े षड्यंत्र' केस में शरजील इमाम और उमर खालिद दोनों ही अब भी जेल में हैं.

