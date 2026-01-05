मुकदमा एक, हाकिम एक, अदालत एक, लेकिन फैसले दो; अफसा दुखी तो फातिमा के घर खुशी!

2020 Delhi Riots Case: 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में पिछले पांच सालों से कैद छात्र नेता उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 जनवरी) को फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को बेल देने से इनकार कर दिया. वहीं, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान और मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिफा उर रहमान को जमानत दिए जाने के फैसले के बाद उनकी पत्नी नूरीन फातिमा ने कहा कि तैयारियां चल रही हैं और वह जल्द ही परिवार के सदस्यों और शुभचिंतकों से मिल पाएंगे. नूरी फातिमा ने कहा कि उन्हें यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छी खबर आएगी. इस फैसले को लेकर उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया. साथ ही उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत न मिलने पर अफसोस का इजहार किया.

नूरीन फातिमा ने कहा कि उनका परिवार कोई भी अगला कदम उठाने से पहले जमानत आदेश का ध्यान से अध्ययन करने का इंतजार कर रहा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 शर्तों के साथ शिफा उर रहमान समेत पांच लोगों को जमानत दी है. नूरी फातिमा ने कहा कि एक बार जब हम जमानत आदेश पढ़ लेंगे, तो हम तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि हमें शर्तों को पूरी तरह से पालन करना होगा. सब कुछ कानून और व्यवस्था के दायरे में किया जाएगा.

नूरी फातिमा ने कहा कि मैं इस वक्त ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उनकी मां बहुत खुश हैं. नूरी फातिमा ने बताया कि शिफा उर रहमान से मिलने के लिए उनकी बहनें, दोस्त और अन्य रिश्तेदार भी आएंगे.

गौरतलब है कि वर्ष 2020 में CCA विधेयक के खिलाफ देश भर में मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में अन्य समाज के लोग भी शामिल हुए. इस बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे शुरू हो गए. इस दौरान लगभग 55 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग मारे गए थे. इसी दंगों की साजिश रचने के आरोप में उमर खालिद और शरजील इमाम को मुख्य आरोपी बनाया गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. साथ ही दोनों को आगामी 1 वर्ष तक किसी भी प्रकार की जमानत याचिका दाखिल न करने का आदेश दिया है.