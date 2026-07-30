/12 साल की जेल, ट्रायल अधूरा; दो मुस्लिम युवकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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Supreme Court Bail Order: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के दो कथित सदस्यों को जमानत दे दी है. दोनों 2014 से जेल में थे. जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि ट्रायल पूरा हुए बिना उन्हें इतने लंबे समय तक हिरासत में रखना संविधान के आर्टिकल 21 के तहत आजादी के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अजहर को राहत दी. इन्होंने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा नवंबर 2011 में दर्ज एक टेरर केस में अपनी जमानत अर्जी खारिज करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी. 27 जुलाई के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपी लगभग 12 साल से हिरासत में हैं और ट्रायल में बहुत कम प्रगति हुई है.
बेंच ने कहा, "हमें लगता है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं को लगातार हिरासत में रखना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आज़ादी के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है." कोर्ट ने यह भी गौर किया कि ट्रायल बहुत धीमी गति से चल रहा था और इसके जल्द खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं थी. कोर्ट ने यह भी बताया कि सह-आरोपियों में से एक को पहले ही जमानत मिल चुकी है. बेंच ने देखा कि याचिकाकर्ताओं को तीन FIR के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से दो राजस्थान में दर्ज की गई थीं और वे 2014 से हिरासत में थे.
कोर्ट ने दी सख्त हिदायत
कोर्ट ने कहा कि तीनों मामलों में लगाए गए आरोप काफी हद तक एक जैसे थे. कोर्ट ने कहा, "वकीलों की दलीलों और रिकॉर्ड को देखने के बाद हम पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं को कमोबेश एक जैसे आरोपों के लिए तीन अलग-अलग FIR में फंसाया गया है." कोर्ट ने निर्देश दिया कि अंसारी और अज़हर को दिल्ली मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते उन्हें किसी अन्य मामले में जरूरत न हो. बेंच ने आरोपियों को ट्रायल में सहयोग जारी रखने का निर्देश दिया और कहा कि अगर वे कार्यवाही में देरी करने की कोशिश करते हैं, सहयोग नहीं करते हैं या उन्हें मिली आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो अभियोजन पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उसकी टिप्पणियां केवल जमानत अर्ज़ियों पर फैसला करने तक सीमित थीं और उन्हें मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं माना जाना चाहिए.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट से राहत न मिलने के बाद अंसारी और अजहर ने दिल्ली हाई कोर्ट के 24 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं. जमानत देने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि वे दोनों प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन 'इंडियन मुजाहिदीन' के सक्रिय सदस्य और उसके राजस्थान मॉड्यूल के मुख्य ऑपरेटिव थे. कोर्ट ने यह भी कहा कि कथित तौर पर भारत और पाकिस्तान, दोनों जगहों पर संगठन के नेतृत्व के साथ उनके संबंध थे. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मार्च 2014 में इन दोनों को गिरफ़्तार किया था और उन पर UAPA और 'भारतीय दंड संहिता' (IPC) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.