/12 साल की जेल, ट्रायल अधूरा; दो मुस्लिम युवकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

कोर्ट ने दी सख्त हिदायत

कोर्ट ने कहा कि तीनों मामलों में लगाए गए आरोप काफी हद तक एक जैसे थे. कोर्ट ने कहा, "वकीलों की दलीलों और रिकॉर्ड को देखने के बाद हम पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं को कमोबेश एक जैसे आरोपों के लिए तीन अलग-अलग FIR में फंसाया गया है." कोर्ट ने निर्देश दिया कि अंसारी और अज़हर को दिल्ली मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते उन्हें किसी अन्य मामले में जरूरत न हो. बेंच ने आरोपियों को ट्रायल में सहयोग जारी रखने का निर्देश दिया और कहा कि अगर वे कार्यवाही में देरी करने की कोशिश करते हैं, सहयोग नहीं करते हैं या उन्हें मिली आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो अभियोजन पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उसकी टिप्पणियां केवल जमानत अर्ज़ियों पर फैसला करने तक सीमित थीं और उन्हें मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं माना जाना चाहिए.