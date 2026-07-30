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12 साल की जेल, ट्रायल अधूरा; दो मुस्लिम युवकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Supreme Court Bail Order: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के दो कथित आरोपियों को जमानत दे दी, जो 2014 से जेल में बंद थे. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में बहुत ज़्यादा देरी की वजह से इतनी लंबी हिरासत, संविधान के आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत आजादी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Jul 30, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:17 AM IST
12 साल की जेल, ट्रायल अधूरा; दो मुस्लिम युवकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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