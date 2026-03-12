Advertisement
आतंकी फंडिंग केस में शब्बीर अहमद शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मिली ज़मानत

Shabir Ahmad Shah Bail: सुप्रीम कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को ज़मानत दे दी है. शाह को 2019 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ ज़मानत दी थी.

Last Updated: Mar 12, 2026, 02:47 PM IST

Jammu Kashmir News: सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 12 मार्च को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को कथित टेरर फंडिंग केस में जमानत दे दी. यह फैसला शाह के लिए एक बड़ी कानूनी राहत है, जो कई सालों से जेल में बंद हैं. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि जमानत कुछ सख्त शर्तों के साथ दी गई है और इन शर्तों के बारे में एक डिटेल्ड ऑर्डर बाद में जारी किया जाएगा.

यह मामला तब सामने आया जब NIA ने कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों और आतंकवादी संगठनों के लिए फंडिंग से कथित तौर पर जुड़े एक नेटवर्क की जांच शुरू की. इस जांच के सिलसिले में, NIA ने 4 जून, 2019 को शब्बीर अहमद शाह को गिरफ़्तार किया. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि कुछ अलगाववादी नेता और संगठन पाकिस्तान से जुड़े एक नेटवर्क के जरिए फंड जुटा रहे थे, जिसका इस्तेमाल घाटी में अशांति फैलाने और आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा था.

PTI के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच के सामने हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. सुनवाई के दौरान सीनियर वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने शब्बीर अहमद शाह का केस लड़ा. उन्होंने कोर्ट के सामने दलील दी कि शाह लंबे समय से कस्टडी में है और ट्रायल प्रोसेस लंबा खिंच गया है. बचाव पक्ष ने दलील दी कि बिना आखिरी फैसले के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में रखना गलत है और इसलिए उसे बेल मिलनी चाहिए.

NIA की तरफ से सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने जांच एजेंसी का केस पेश किया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह केस नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है और इसमें गंभीर आरोप हैं. NIA ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि वह अपना फैसला लेने से पहले मामले की सेंसिटिविटी पर विचार करे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि वह इस केस में शब्बीर अहमद शाह को बेल देने का फैसला कर रही है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि बेल कुछ सख्त शर्तों के साथ दी जाएगी, जिसके लिए डिटेल्ड ऑर्डर बाद में जारी किया जाएगा. शब्बीर अहमद शाह लंबे समय से कश्मीर की अलगाववादी पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं और घाटी में एक बड़े अलगाववादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं.

