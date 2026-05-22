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Delhi Riots 2024: तसलीम अहमद और खालिद सैफ़ी को बड़ी अदालत से बड़ी राहत

Delhi News: दिल्ली दंगों की साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तसलीम अहमद और खालिद सैफ़ी को छह महीने की अंतरिम ज़मानत दे दी है. कोर्ट ने लंबे समय तक जेल और मुकदमे में देरी को बड़ा कानूनी मुद्दा माना. वहीं, UAPA मामलों में जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के भीतर अलग-अलग राय भी सामने आई हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 22, 2026, 08:33 PM IST

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Delhi Riots 2024: तसलीम अहमद और खालिद सैफ़ी को बड़ी अदालत से बड़ी राहत

Delhi News: साल 2020 में उत्तरी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार तसलीम अहमद और खालिद सैफ़ी को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने तसलीम अहमद और खालिद सैफ़ी को कई शर्तों के साथ 6 महीने की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. अहमद और सैफ़ी को इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत देने से मना कर दिया था. इसके बाद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया अब उन्हें अंतरिम ज़मानत मिल गई है.

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की डिवीज़न बेंच ने शुक्रवार (22 मई) यह फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को एक कानूनी सवाल भेजा है कि क्या लंबे समय तक जेल में रहना और मुक़दमे में देरी, ज़मानत देने से जुड़े कानूनी प्रतिबंधों से ज़्यादा अहम हो सकते हैं. 

कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने UAPA की धाराओं में गिरफ्तार एक आरोपी के मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी. बेंच ने जनवरी में शरजील इमाम और उमर खालिद को बेल न देने के फैसले पर आपत्ति व्यक्त की थी और कहा था कि UAPA जैसे मामलों में भी 'जेल अपवाद और बेल कानून है' का सिद्धांत लागू होना चाहिए, जो कि इस मामले में नजरअंदाज किए गए हैं. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की आपत्तियों को जस्टिस कुमार की बेंच ने बड़ी बेंच के पास सवाल के रूप में भेज दिया है. 

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल के जनवरी में दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश रचने के मामले की सुनवाई करते हुए पाँच आरोपियों को ज़मानत दे दी थी, जबकि उमर खालिद और शरजील इमाम को इस आधार पर ज़मानत देने से मना कर दिया था कि अन्य आरोपियों की तुलना में उनकी स्थिति अलग है.

जस्टिस अरविंद कुमार बेंच ने आज (22 मई) को कहा कि जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने जनवरी के फ़ैसले की सही होने पर संदेह ज़ाहिर किया है. जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने आगे कहा कि एक बेंच, समान शक्ति वाली दूसरी बेंच द्वारा दिए गए किसी फैसले को बदल नहीं सकती. जस्टिस कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, "इस कोर्ट के फ़ैसलों का जवाब, समान शक्ति वाली दूसरी बेंच की विपरीत टिप्पणियों से नहीं दिया जा सकता. एक समान शक्ति वाली बेंच, अपनी मज़बूत टिप्पणियों के ज़रिए, समान शक्ति वाली दूसरी बेंच के फ़ैसले के मूल आधार को प्रभावी ढंग से बदल नहीं सकती." इसके बाद बेंच ने निर्देश दिया कि इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जाए, ताकि इन मुद्दों की जाँच करने और एक आधिकारिक फ़ैसला देने के लिए एक उचित बेंच का गठन किया जा सके.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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