/इस्लाम कबूल कराने के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट का दखल, मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई पर फिलहाल रोक

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Madhya Pradesh Religious Conversion Case: मध्य प्रदेश में मुबय्यना तौर पर एक परिवार पर जबरन इस्लाम कबूल कराने के इल्जाम से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी शख्स को राहत देते हुए उसके खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान मुल्जिम की अर्जी पर नोटिस भी जारी किया है. इससे पहले यही मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जेरे गौर था, जहां अर्जी खारिज कर दी गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है.
मामला उस अर्जी से जुड़ा है जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने यह कहते हुए मुल्जिम की अर्जी खारिज कर दी थी कि इस मरहले पर मुकदमे की कार्रवाई रद्द करना जल्दबाजी होगी. अदालत का कहना था कि पूरे मामले की हकीकत का फैसला मुकदमे की सुनवाई और पेश किए जाने वाले सबूतों की बुनियाद पर ही किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दी ये दलील
याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके खिलाफ जबरन मजहब तब्दील कराने का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है. उसने अदालत में दलील दी कि उसके खिलाफ लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद हैं और रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि उसने किसी को जबरन इस्लाम कबूल कराया.
क्या है पूरा मामला?
अर्जी में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें "मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट" की धारा 506 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था. शिकायत के मुताबिक, शिकायतकर्ता के शौहर ने करीब आठ साल पहले याचिकाकर्ता की सलाह पर इस्लाम कबूल कर लिया था, जबकि उसका पूरा खानदान हिंदू मजहब को मानने वाला है. शिकायत में इल्जाम लगाया गया है कि इसके बाद शिकायतकर्ता के जरिये उस औरत पर भी इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जाने लगा.
मुल्जिम ने पहले हाई कोर्ट में दलील दी थी कि उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है जो जबरन मजहब तब्दील कराने के इल्जाम को साबित करता हो. उसका कहना था कि शिकायत में सिर्फ इतना कहा गया है कि उसने शिकायतकर्ता के शौहर को इस्लाम कबूल करने की सलाह दी या दबाव बनाया था. जबकि शिकायतकर्ता औरत या उसके बेटों के कथित मजहब तब्दील में उसकी किसी तरह की भूमिका नहीं बताई गई है.
"इस्लाम कबूल कराने के इल्जाम का नहीं है कोई पुख्ता सबूत"
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं, वे बिना किसी पुख्ता सबूत के लगाई गई हैं और पूरे मामले में कोई दम नहीं है. इसलिए उसके खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द किया जाना चाहिए. दूसरी तरफ राज्य सरकार ने इस अर्जी की पुरजोर मुखालिफत की. सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि जांच के दौरान कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं. इनमें शिकायतकर्ता के नाबालिग बेटों के बयान भी शामिल हैं, जिन्होंने मुल्जिम को इस मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया है.
इन दलीलों पर विचार करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था कि मुल्जिम की भूमिका का सही जायजा मुकदमे के दौरान पेश होने वाले सबूतों की बुनियाद पर किया जाना चाहिए. अदालत ने साफ कहा था कि इस स्तर पर मुकदमे की कार्रवाई खत्म करना जल्दबाजी होगी. इसी वजह से हाई कोर्ट ने मुल्जिम की अर्जी खारिज कर दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मुल्जिम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. साथ ही, अगली सुनवाई तक मुल्जिम के खिलाफ चल रही मुजरिमाना कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अदालत के इस आरजी हुक्म के बाद फिलहाल मुल्जिम को बड़ी राहत मिली है, जबकि मामले की आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी.