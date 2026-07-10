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इस्लाम कबूल कराने के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट का दखल, मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई पर फिलहाल रोक

Supreme Court on MP Religious Conversion Case: मध्य प्रदेश में परिवार को कथित तौर पर इस्लाम कबूल कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम को आरजी राहत दी है. अदालत ने उसके खिलाफ चल रही मुजरिमाना कार्रवाई पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है. इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुल्जिम की अर्जी खारिज कर दी थी.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 10, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:39 PM IST
इस्लाम कबूल कराने के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट का दखल, मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई पर फिलहाल रोक
Image Credit: सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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