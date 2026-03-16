सुप्रीम कोर्ट से प्रोफेसर अली खान को मिली बड़ी राहत, हरियाणा सरकार ने मुकदमा न चलाने का दिया आदेश

Professor Ali Mahmudabad: अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया. इस टिप्पणी को लेकर कई लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई. आज सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यह पहला मामला है, इसलिए हम उदारता दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी है. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि फिर तो चैप्टर क्लोज है. सुप्रीम कोर्ट ने महमूदाबाद पर चल रहे केस को खत्म कर दिया है.

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को नसीहत देते हुए कहा कि कई बार अस्पष्ट लिखना समस्या को ज्यादा बढ़ा देता है. कई बार स्थिति संवेदनशील होती है, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है. वह काफी पढ़े-लिखे आदमी हैं, उन्हें भविष्य में परिपक्वता दिखानी होगी. हरियाणा सरकार ने बीते 3 मार्च को प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ मुकदमा न चलाने का आदेश जारी किया.

गौरतलब है कि इससे पहले जनवरी के महीने में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया कि विचार करें कि मुकदमा वापस लिया जा सकता है या नहीं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जयॉमाल्या बागची ने कहा था कि हम प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को राहत देने पर विचार कर रहे हैं, लेकि यह उम्मीद है कि वह आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे. इसके साथ ही दोनों जजों ने हरियाणा सरकार से पूछा कि पहली बार का मामला है, क्या इसे बंद नहीं किया जा सकता है. इस पर हरियाणा सरकार ने कहा था कि हम राहत देने के लिए तैयार हैं, लेकि प्रोफेसर महमूदाबाद को चेतावनी दी जाए कि वह आगे से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.