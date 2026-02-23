Advertisement
यह सरकार का काम..., पसमांदा रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार

'यह सरकार का काम...', पसमांदा रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार

Supreme Court on Pasmanda Muslims: सुप्रीम कोर्ट ने पसमांदा मुसलमानों को OBC कैटेगरी में शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन लिस्ट में जोड़ना सरकार और पार्लियामेंट का पॉलिसी डिसीजन है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 23, 2026, 01:29 PM IST

'यह सरकार का काम...', पसमांदा रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार

Supreme Court on Pasmanda Muslims: सुप्रीम कोर्ट ने पसमांदा मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि रिजर्वेशन लिस्ट में किसी नई जाति या समुदाय को शामिल करना ज्यूडिशियरी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सरकार और संसद की है. कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे फैसले के लिए पूरी सोशियो-इकोनॉमिक स्टडी और पॉलिसी प्रोसेस की जरूरत होती है.

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि पसमांदा मुसलमान सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और उन्हें OBC के समान ही रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए. CJI ने कहा कि कोर्ट से कानून बनाने की उम्मीद नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा, "आप हमसे कानून बनाने के लिए कह रहे हैं. आप चाहते हैं कि हम मुसलमानों के एक खास वर्ग को OBC कैटेगरी में शामिल करने पर विचार करें, जबकि यह पॉलिसी बनाने का मामला है." कोर्ट ने यह भी साफ किया कि OBC का दर्जा सिर्फ जाति के आधार पर नहीं दिया जाता, बल्कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन समेत कई पैरामीटर की स्टडी के बाद तय किया जाता है. ज्यूडिशियरी यह तय करने की स्थिति में नहीं है कि किसी धर्म में किस कैटेगरी को पिछड़ा माना जाए और किसको नहीं. CJI ने सवाल किया कि कोर्ट कैसे तय कर सकता है कि मुसलमानों की एक कैटेगरी पिछड़ी है और दूसरी नहीं.

याचिकाकर्ता ने दी ये दलील
याचिकाकर्ता के वकील ने आंध्र प्रदेश में OBC क्लासिफिकेशन और मुसलमानों के लिए 4 परसेंट रिजर्वेशन से जुड़े पेंडिंग केस का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 32 के तहत फाइल की गई पिटीशन में ऐसे मुश्किल पॉलिसी फैसले नहीं लिए जा सकते. कोर्ट ने कहा कि किसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन लिस्ट में जोड़ने के लिए डिटेल्ड डेटा, सर्वे और एक्सपर्ट कमीशन की सिफारिशों की जरूरत होती है, जो एग्जीक्यूटिव के अधिकार क्षेत्र में आता है.

कौन है पसमांदा
पसमांदा मुसलमान ऐसे एथनिक ग्रुप हैं जिन्हें मुस्लिम समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाता है. इस कम्युनिटी को रिजर्वेशन का फायदा मिले, इसकी लंबे समय से मांग रही है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि इस मुद्दे पर कोई भी फैसला सिर्फ सरकार या पार्लियामेंट लेवल पर ही हो पाएगा.

Supreme Court on Pasmanda Muslims
'यह सरकार का काम...', पसमांदा रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार
