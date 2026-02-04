दाढ़ी नोचकर पीटने में हल्की धाराएं क्यों? योगी की पुलिस पर भड़क गया SC; दिया बड़ा आदेश

UP Hate Crime Case: सुप्रीम कोर्ट ने नफरत भरे हमले से जुड़े एक मामले में हल्की धाराएं लगाने के लिए यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि जब मामला धार्मिक पहचान से जुड़ी हिंसा और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का था, तो भारतीय दंड संहिता की कड़ी और ज्यादा सही धाराएं क्यों नहीं लगाई गईं?

दरअसल, साल 2021 में अहाद शेरवानी नाम के एक शख्स पर एक हिंदू संगठन के सदस्यों ने हमला किया, जिन्होंने उसकी दाढ़ी खींची और उसे बुरी तरह पीटा. इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका की सुनवाई के दौरान पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमला उसकी धार्मिक पहचान की वजह से किया गया था, लेकिन पुलिस ने इसे हेट क्राइम के तौर पर रजिस्टर नहीं किया. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार लगातार हेट क्राइम से संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज करने से मना कर रही है.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम और संदीप मेहता की बेंच ने की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सही धाराएं न लगाने से न सिर्फ जांच कमजोर होती है, बल्कि पीड़ित के अधिकारों पर भी असर पड़ता है. पीड़ित अहद शेरवानी की ओर से पेश हुए सीनियर वकील हुजेफा अहमदी ने दलील दी कि हालांकि कोर्ट के अधिकारियों को केस डायरी पेश करने का निर्देश देने के बाद FIR दर्ज की गई थी, लेकिन इसमें हेट क्राइम से संबंधित धाराएं शामिल नहीं थीं. उन्होंने कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ऐसे हमले बार-बार हो रहे थे और प्रशासन उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा था.

पुलिस पर लगा गंभीर आरोप

बेंच के सदस्य जस्टिस रामासुब्रमण्यम ने टिप्पणी की कि कोर्ट ने पहले ही हेट स्पीच और धार्मिक मकसद से होने वाली हिंसा से जुड़े बड़े मुद्दों पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस मेहता ने कहा कि हालांकि अपराध की प्रकृति तय करना आमतौर पर ट्रायल कोर्ट का अधिकार होता है, लेकिन इस मामले में शुरुआती चरण में ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं. जब सीनियर वकील ने कोर्ट का ध्यान IPC की धारा 298 की ओर दिलाया, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित है, तो बेंच ने कहा कि इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पहले जांच अधिकारी के कथित दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत दर्ज करने का संकेत दिया था और अब इस संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया है.

कोर्ट ने यूपी पुलिस से मांगा जवाब

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में निष्पक्ष जांच की मांग की और उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने उसकी शिकायत को सही कानूनी धाराओं के तहत दर्ज नहीं किया. कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ खास समुदायों के खिलाफ धार्मिक नफरत और हिंसा भड़काने से जुड़े कई मामले 2020 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं. कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी हेट क्राइम को आम अपराध नहीं माना जा सकता और अगर शुरुआती स्टेज पर सख्त और सही कानूनी प्रावधान लागू नहीं किए जाते हैं, तो इससे न्याय की प्रक्रिया कमजोर होती है. कोर्ट ने इस मामले में लागू किए गए प्रावधानों और अब तक की जांच की स्थिति के बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस से डिटेल में जवाब मांगा है.