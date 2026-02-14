Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3109700
Zee SalaamIndian Muslimबुरा फंसे विवादों के हिट मशीन हिमंता बिस्वा सरमा, मुस्लिम हेट स्पीच केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

बुरा फंसे विवादों के 'हिट मशीन' हिमंता बिस्वा सरमा, मुस्लिम हेट स्पीच केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

SC on Himanta Biswa Sarma Hate Speech: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ कथित हेट स्पीच और विवादित वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी गठित कर जांच करने की मांग की गई है. हिमंता बिस्वा सरमा के जरिये मुसलमानों पर विवादित टिप्पणियों और सोशल मीडिया वीडियो को लेकर मामला कानूनी रूप ले चुका है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 14, 2026, 07:27 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Himanta Biswa Sarma Hate Speech: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा अक्सर अपने बयानों और विवादों को लेकर चर्चा में रहते हैं. हालिया दिनों मुसलमानों के खिलाफ दिए बयानों को लेकर अब हिमंता बिस्वा सरमा कानूनी मुश्किलों से घिरते नजर आ रहे हैं. मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित हेट स्पीच और सोशल मीडिया वीडियो विवाद को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है.

मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार (16 फरवरी) को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. इन याचिकाओं में उनके खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ कथित हेट स्पीच के मामलों में एफआईआर दर्ज करने और जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग की गई है. इन याचिकाओं पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच सुनवाई करेगी.

मुसलमान पर बंदूक से निशाना लगाने की वीडियो पर विवाद
बता दें, हाल ही में भारतीय जनका पार्टी की असम इकाई ने अपने ऑफिशियल एक्स (पहले ट्विटर) से एक आपत्तिजनक और विवादित वीडियो पोस्ट किया था. इस वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को राइफल से मुसलमानों पर निशाना साधते और गोली चलाते हुए दिखाया गया था. वीडियो में दो लोगों को दिखाया गया था, जिनमें से एक ने टोपी पहनी हुई थी और दूसरे की दाढ़ी थी. वीडियो के कैप्शन में "पॉइंट-ब्लैंक शॉट" लिखा गया था. यह एआई से तैयार वीडियो 7 फरवरी को बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया. मामला तूल पकड़ने और मुसलमानों के नरसंहार के लिए उकसाने जैसे आरोप लगने के बाद इस पोस्ट को डीलीट कर दिया गया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दिल्ली NIA कोर्ट का बड़ा फैसला; LeT आतंकी को पनाह देने वालों को 15 साल की सजा

हेट स्पीच को लेकर कानूनी शिकंजे में हिमंता बिस्वा सरमा
LiveLaw के मुताबिक इस वीडियो और पहले दिए गए अन्य भाषणों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) की नेता एनी राजा ने कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि राज्य या केंद्र की एजेंसियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मामले की जांच के लिए SIT गठित की जाए.

इसके अलावा असम के चार लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित हेट स्पीच की सीरीज पर हस्तक्षेप की मांग की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि हिमंता बिस्वा सरमा ने समुदाय के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की बात कही और बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए 'मियां' और 'बांग्लादेशी' जैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. इन याचिकाकर्ताओं में रिटायर्ड प्रोफेसर और मशहूर बुद्धिजीवी डॉ. हिरेन गोहैन, असम के पूर्व डीजीपी हरिकृष्ण डेका, नॉर्थईस्ट नाउ के एडिटर-इन-चीफ परेश चंद्र मलाकर और वरिष्ठ अधिवक्ता शांतनु बोरठाकुर शामिल हैं.

मुस्लिम रिक्शे वालों को परेशान करने के लिए उकसाया
बीते 27 जनवरी को हिमंता बिस्वा सरमा ने खुले तौर पर यह स्वीकार किया था कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को 'मियां' को निशाना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था. उन्होंने कहा था कि इन कार्रवाइयों का मकसद उन्हें परेशान करना और यह संदेश देना है कि 'असमिया लोग अब भी जिंदा हैं.' सरमा ने कहा था कि "जो भी व्यक्ति किसी भी तरह से परेशानी कर सकता है, करे. रिक्शा में अगर किराया 5 रुपये है तो उन्हें 4 रुपये दें. जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी, वे असम छोड़कर नहीं जाएंगे.हिमंता बिस्वा सरमा और बीजेपी सीधे मियाओं के खिलाफ हैं."

हिमंता बिस्वा सरमा की इस विवादित टिप्पणी के बाद 12 लोगों के जरिये एक रिट याचिका दाखिल की गई. इस रिट याचिका में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को विभाजनकारी बयान देने से रोकने के लिए कोर्ट से दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है. इससे पहले इसी महीने जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी हिमंता बिस्वा सरमा की टिप्पणियों को 'सांप्रदायिक, विभाजनकारी और संविधान की भावना के खिलाफ' बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी 9 फरवरी को एफआईआर दर्ज कराई थी. उन्होंने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार से शिकायत दर्ज कराते हुए 'पॉइंट ब्लैंक' वीडियो को लेकर हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की थी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली दंगों का ‘पोस्टर बॉय’ Shahrukh Pathan पहुंचा कोर्ट, 5 साल जेल में रहने के बाद रेगुलर जमानत की गुहार

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Assam newsHimanta Biswa SarmaSupreme Courtmuslim news

Trending news

Assam news
बुरा फंसे विवादों के 'हिट मशीन' हिमंता बिस्वा सरमा, मुस्लिम हेट स्पीच केस पहुंचा SC
Indian Pakistan match
Ind-Pak मैच का खुमार! कोलंबो की फ्लाइट टिकट आसमान पर, होटल बुकिंग में सुनामी
Palestine news
ग़ज़ा में कयामत का मंजर; मलबे में 8000 लाशें, नेतन्याहू की कैद में हजारों बेगुनाह!
muslim news
'हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं;' 'वंदे मातरम' पर शिया धर्मगुरु के बयान पर मचा बवाल
muslim news
इस्लाम में हराम है, 'वैलेंटाइन डे' मनाना,मौलानाओं ने मुस्लिम नौवजवानों से की ये अपील
muslim news
41 बीघा जमीन पर AMU और नगर निगम में टकड़ाव; प्रशासन ने दिया SIT जांच का आदेश
Tamanna Malik
Opinion: कितनी मुसलमान है हरिद्वार से कांवड़ लेकर आने वाली हिजाबी महिला तमन्ना मलिक
muslim news
दिल्ली दंगों का ‘पोस्टर बॉय’ Shahrukh Pathan पहुंचा कोर्ट, रेगुलर जमानत की गुहार
muslim news
हुमायूं कबीर की हत्या की साजिश, सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट से लगाया गुहार
muslim world news
गज़ा के ध्वस्त इमारतों के नीचे दबे हैं हजारों शव; सिविल डिफेंस ने किया खुलासा