बुरा फंसे विवादों के 'हिट मशीन' हिमंता बिस्वा सरमा, मुस्लिम हेट स्पीच केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

Himanta Biswa Sarma Hate Speech: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा अक्सर अपने बयानों और विवादों को लेकर चर्चा में रहते हैं. हालिया दिनों मुसलमानों के खिलाफ दिए बयानों को लेकर अब हिमंता बिस्वा सरमा कानूनी मुश्किलों से घिरते नजर आ रहे हैं. मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित हेट स्पीच और सोशल मीडिया वीडियो विवाद को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है.

मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार (16 फरवरी) को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. इन याचिकाओं में उनके खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ कथित हेट स्पीच के मामलों में एफआईआर दर्ज करने और जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग की गई है. इन याचिकाओं पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच सुनवाई करेगी.

मुसलमान पर बंदूक से निशाना लगाने की वीडियो पर विवाद

बता दें, हाल ही में भारतीय जनका पार्टी की असम इकाई ने अपने ऑफिशियल एक्स (पहले ट्विटर) से एक आपत्तिजनक और विवादित वीडियो पोस्ट किया था. इस वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को राइफल से मुसलमानों पर निशाना साधते और गोली चलाते हुए दिखाया गया था. वीडियो में दो लोगों को दिखाया गया था, जिनमें से एक ने टोपी पहनी हुई थी और दूसरे की दाढ़ी थी. वीडियो के कैप्शन में "पॉइंट-ब्लैंक शॉट" लिखा गया था. यह एआई से तैयार वीडियो 7 फरवरी को बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया. मामला तूल पकड़ने और मुसलमानों के नरसंहार के लिए उकसाने जैसे आरोप लगने के बाद इस पोस्ट को डीलीट कर दिया गया था.

हेट स्पीच को लेकर कानूनी शिकंजे में हिमंता बिस्वा सरमा

LiveLaw के मुताबिक इस वीडियो और पहले दिए गए अन्य भाषणों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) की नेता एनी राजा ने कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि राज्य या केंद्र की एजेंसियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मामले की जांच के लिए SIT गठित की जाए.

इसके अलावा असम के चार लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित हेट स्पीच की सीरीज पर हस्तक्षेप की मांग की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि हिमंता बिस्वा सरमा ने समुदाय के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की बात कही और बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए 'मियां' और 'बांग्लादेशी' जैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. इन याचिकाकर्ताओं में रिटायर्ड प्रोफेसर और मशहूर बुद्धिजीवी डॉ. हिरेन गोहैन, असम के पूर्व डीजीपी हरिकृष्ण डेका, नॉर्थईस्ट नाउ के एडिटर-इन-चीफ परेश चंद्र मलाकर और वरिष्ठ अधिवक्ता शांतनु बोरठाकुर शामिल हैं.

मुस्लिम रिक्शे वालों को परेशान करने के लिए उकसाया

बीते 27 जनवरी को हिमंता बिस्वा सरमा ने खुले तौर पर यह स्वीकार किया था कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को 'मियां' को निशाना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था. उन्होंने कहा था कि इन कार्रवाइयों का मकसद उन्हें परेशान करना और यह संदेश देना है कि 'असमिया लोग अब भी जिंदा हैं.' सरमा ने कहा था कि "जो भी व्यक्ति किसी भी तरह से परेशानी कर सकता है, करे. रिक्शा में अगर किराया 5 रुपये है तो उन्हें 4 रुपये दें. जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी, वे असम छोड़कर नहीं जाएंगे.हिमंता बिस्वा सरमा और बीजेपी सीधे मियाओं के खिलाफ हैं."

हिमंता बिस्वा सरमा की इस विवादित टिप्पणी के बाद 12 लोगों के जरिये एक रिट याचिका दाखिल की गई. इस रिट याचिका में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को विभाजनकारी बयान देने से रोकने के लिए कोर्ट से दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है. इससे पहले इसी महीने जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी हिमंता बिस्वा सरमा की टिप्पणियों को 'सांप्रदायिक, विभाजनकारी और संविधान की भावना के खिलाफ' बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी 9 फरवरी को एफआईआर दर्ज कराई थी. उन्होंने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार से शिकायत दर्ज कराते हुए 'पॉइंट ब्लैंक' वीडियो को लेकर हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की थी.

