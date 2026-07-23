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सावन में पूजा की इजाजत मिलेगी? ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई

Gyanvapi Masjid Case: सावन मेले के दौरान हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के सील किए गए हिस्से में पूजा-अर्चना करने की इजाजत मांग रहा है. सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर एक अहम सुनवाई करने जा रहा है और इस पर कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 23, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:10 AM IST
सावन में पूजा की इजाजत मिलेगी? ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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