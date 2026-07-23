/सावन में पूजा की इजाजत मिलेगी? ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई

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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. हिंदू संगठनों से जुड़े लोग दावा करते हैं कि यह एक मंदिर है और हिंदू पक्ष वहां पूजा करने के अधिकार की मांग कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट आज (23 जुलाई) हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. इस याचिका के जरिए हिंदू पक्ष ने सावन के पवित्र महीने में ज्ञानवापी परिसर के सील किए गए इलाके में मौजूद कथित शिवलिंग की पूजा करने की इजाजत मांगी है. हिंदू पक्ष ने अदालत को बताया है कि पूजा करने की इजाजत मांगते समय वे कोर्ट के जरिए लगाई गई किसी भी शर्त का पूरी तरह पालन करने को तैयार हैं, जिसमें सुरक्षा से जुड़े सभी इंतजाम भी शामिल हैं.
दरअसल, हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के 'वज़ूखाना' इलाके में एक कथित शिवलिंग मौजूद है और वे सुप्रीम कोर्ट से इसकी पूजा करने और 'जलाभिषेक' करने की इजाजत मांग रहे हैं. इस इलाके को साल 2022 में सुप्रीम के आदेश के बाद सील कर दिया गया था. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई जारी है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हिंदू और मुस्लिम पक्षों को आपसी सहमति से समझौता करने का निर्देश दिया था. हालांकि, अब तक कोई भी पक्ष किसी समाधान तक नहीं पहुंच पाया है.
दोनों पक्ष में नहीं बन पाई है सहमति
इस महीने की शुरुआत में दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट की "समाधान समारोह" पहल के तहत बातचीत से मामला सुलझाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया. हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने साफ कर दिया कि इस मामले का समाधान बातचीत से नहीं, बल्कि कोर्ट के फैसले से होना चाहिए. हिंदू पक्ष ने कहा, "ज्ञानवापी मस्जिद मुगल दौर में एक मंदिर को गिराकर बनाई गई थी." वहीं, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद कानूनी तौर पर वक्फ की मिल्कियत है और हिंदू पक्ष के दावों को वह नहीं मानता.
इससे पहले मिल चुका है पूजा की इजाजत
गौरतलब है कि पिछले साल वाराणसी की ज़िला अदालत ने जनवरी 2024 में हिंदू जायरीन को ज्ञानवापी परिसर के 'व्यास तहखाने' में पूजा करने की इजाज़त दी थी. जिला अदालत के फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जताया और इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया. लेकिन मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. मस्जिद कमेटी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. साथ ही कोर्ट ने वाराणसी के ज़िला मजिस्ट्रेट को हिदायत दी कि अदालत के आदेश के मुताबिक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को व्यास तहखाने में पूजा कराने के लिए जरूरी सहूलियतें मुहैया कराई जाएं.