/सावन में पूजा की इजाजत मिलेगी? ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. हिंदू संगठनों से जुड़े लोग दावा करते हैं कि यह एक मंदिर है और हिंदू पक्ष वहां पूजा करने के अधिकार की मांग कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट आज (23 जुलाई) हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. इस याचिका के जरिए हिंदू पक्ष ने सावन के पवित्र महीने में ज्ञानवापी परिसर के सील किए गए इलाके में मौजूद कथित शिवलिंग की पूजा करने की इजाजत मांगी है. हिंदू पक्ष ने अदालत को बताया है कि पूजा करने की इजाजत मांगते समय वे कोर्ट के जरिए लगाई गई किसी भी शर्त का पूरी तरह पालन करने को तैयार हैं, जिसमें सुरक्षा से जुड़े सभी इंतजाम भी शामिल हैं.